Emre Mor'un yeni adresi belli oldu! Sezon sonuna kadar kiralandı

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Fenerbahçe'de sezon başında yaşadığı sakatlık sebebiyle sahalardan uzun süre uzak kalan Emre Mor, takıma girmek zorlanırken Süper Lig ekibine kiralandı.

Süper Lig'den birçok takımın ilgilendiği Emre Mor için İstanbul temsilcisi Fatih Karagümrük, Fenerbahçe ile anlaştı.

TRT Spor'un haberine göre; Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den Emre Mor'u kiralık olarak kadrosuna kattı.

Ankaragücü, Antalyaspor, RAMS Başakşehir ve Hatayspor'un istediği Emre Mor, tercihini Fatih Karagümrük'tan yana yaptı.

BU SEZON 8 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla yalnızca 8 resmi maça çıkan Emre Mor bu karşılaşmalarda 2 asistlik skor katkısı sağladı.