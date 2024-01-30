×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Emre Mor'un yeni adresi belli oldu! Sezon sonuna kadar kiralandı

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Fenerbahçe#Emre Mor
Emre Morun yeni adresi belli oldu Sezon sonuna kadar kiralandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2024 23:00

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den Emre Mor'u kiralık olarak kadrosuna kattı.

Haberin Devamı

Fenerbahçe'de sezon başında yaşadığı sakatlık sebebiyle sahalardan uzun süre uzak kalan Emre Mor, takıma girmek zorlanırken Süper Lig ekibine kiralandı.

Süper Lig'den birçok takımın ilgilendiği Emre Mor için İstanbul temsilcisi Fatih Karagümrük, Fenerbahçe ile anlaştı.

TRT Spor'un haberine göre; Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den Emre Mor'u kiralık olarak kadrosuna kattı.

Ankaragücü, Antalyaspor, RAMS Başakşehir ve Hatayspor'un istediği Emre Mor, tercihini Fatih Karagümrük'tan yana yaptı.

BU SEZON 8 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla yalnızca 8 resmi maça çıkan Emre Mor bu karşılaşmalarda 2 asistlik skor katkısı sağladı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Fenerbahçe#Emre Mor

BAKMADAN GEÇME!