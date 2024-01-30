Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin menajerinden transfer açıklaması: Napoli ve Milan... | Hedef 20 milyon Euro

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Fenerbahçe'nin başarılı savunmacısı Jayden Oosterwolde'ye İtalya Serie A ekibi Napoli'nin talip olduğu iddia edilirken oyuncunun menajerinden açıklama geldi.

Fenerbahçe’de hem sol bekte hem de kadrodaki eksikler nedeniyle görev yaptığı stoperdeki performansıyla büyük beğeni toplayan Jayden Oosterwolde transferin gözdesi oldu.

İTALYA'DAN TRANSFER EDİLDİ

Sarı lacivertlilerde geçtiğimiz sezonun devre arasında 6 milyon Euro bedelle Parma'dan transfer edilen ve orijinal mevkisi sol bek olan Jayden Oosterwolde, son haftalarda zorunluluktan dolayı stoper olarak görev yaptı.

SÜRATİ VE GÜÇLÜ FİZİĞİ ÖNE ÇIKARDI

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Sürati, çabukluğu, güçlü fiziği ve etkili müdahaleleriyle savunmada başarılı bir performans ortaya koyan Oosterwolde, takımını hücuma çıkarmada da iyi bir görüntü çizdi.

BU SEZON 30 MAÇTA GÖREV YAPTI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 30 resmi maçta görev yapan Oosterwolde, 2296 dakika sahada kalırken performansıyla göz doldurdu ve transferin gözde isimlerinden biri oldu.

22 yaşındaki futbolcunun adı, İtalyan devi Milan ve Napoli ile anılırken menajeri Jose Blackburn'den açıklama geldi.

"DAHA ÖNCE DE İTALYA'DA OYNADI"

Radyo CRC'ye konuşan Blakborn, 22 yaşındaki futbolcunun daha önce de İtalya'da forma giydiğini hatırlatarak, "Jayden Oosterwolde, Parma'da da oynamış modern bir defans oyuncusu. Fiziksel olarak son derece güçlü ve çok hızlı. Sol bek olarak harika bir hücum eğilimine sahip olarak oynadı, şimdi dörtlü defansın ortasında da oynuyor. Hırsı, gücü ve kalitesi var" diye konuştu

"FENERBAHÇE'NİN SATMAK İSTEYECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Jose Blakborn, "Napoli ile görüştünüz mü?" sorusunu ise "Hayır, şu ana kadar Napoli ile herhangi bir görüşmemiz olmadı. Napoli'nin Jayden'la ilgilenip ilgilenmediğini bilmiyorum. Ama eğer teklif gelirse bu benim için de Jayden için de ilginç olur. Gelecekte Fenerbahçe'nin de onu satmak isteyeceğini düşünüyorum ama şu anda varsayım üzerine konuşuyoruz" sözleriyle yanıtladı.

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"NAPOLİ'YE GİTMEYİ ÇOK İSTER..."

Hollandalı futbolcunun en az 3 nedenden dolayı Napoli'de oynamak istediğini belirten menajer Blakborn, "İlk olarak İtalya'yı tanıyor. Parma'da oynadığında İtalya'yı çok sevdi ve buraya geri dönecektir. Sonra Napoli'nin harika bir kulüp olduğuna inanıyor ve son olarak da bu işe kalbini ve tutkusunu koyan biri olarak Napoli gibi bir yerde kendisini iyi tanımlayabilir. Bu yüzden Napoli'ye gitmeyi çok ister ama şu anda herhangi bir görüşme yok." ifadelerini kullandı.

BLAKBORN'DAN MILAN YANITI

Blakborn, "Milan ile ilginiz var mı" sorusuna ise "Evet çünkü Milan'da birçok oyuncuya yardımcı oluyorum. Milan da Oosterwolde'yi tanıyor ve benim oyuncum olduğunu biliyor. Ama Milan'ın kendisine özel bir ilgisi yok. Bu konu hakkında konuşmuyoruz" diyerek yanıt verdi.

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HEDEF 20 MiLYON EURO

Sarı lacivertlilerde bu yıl 30 resmi maçın 13’ünde sol bek, 17’sinde ise stoper olarak görev yapan Oosterwolde’yi yönetim 20 milyon Euro’nun altında bir rakama satmayı düşünmüyor.