İspanyol gazetecilere Arda Güler'in ilk La Liga maçını sorduk: 'Planlarını değiştirdi, böyle giderse...'

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La Liga'nın 21. hafta maçında zirve mücadelesi veren Real Madrid ile Las Palmas karşı karşıya gelirken Gran Canaria Stadı'nda oynanan maçta 1-0 geriye düşen Real Madrid, geri dönerek mücadeleyi 2-1 kazandı.

6.5 ay süren sakatlık dönemini atlattıktan sonra Kral Kupası ve Süper Kupa'da görev alan Arda Güler, La Liga'da ilk maçına Las Palmas karşında çıktı. Arda Güler, Las Palmas - Real Madrid maçının 81. dakikasında oyuna girerek La Liga'da ilk maçına çıktı. Karşılaşmada çok istekli bir görüntü ortaya koyan Arda, 90+8. dakikada gole çok yaklaştı.

Muhabirimiz Muhammet Duman, İspanyol gazetecilere Arda Güler'i ve milli oyuncunun ilk maç performansını sordu. İşte aldığımız yanıtlar:

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MARİO DE LA RİVA (DİARİO AS): "ARDA ARTIK İYİ BİR SEÇENEK"

Arda Güler'in La Liga'daki ilk maçında aldığı sürenin takımdaki rolünde bir değişikliğin başlangıcı olabileceğini düşünüyorum. Maç berabere giderken oyuna girdi. Bu da Ancelotti'nin tıpkı İspanya Süper Kupası yarı finalinde olduğu gibi takımın 'tamamen hücum' düşündüğü dönemlerde onu iyi bir seçenek olarak gördüğünü gösteriyor. Arda, Las Palmas maçında üçüncü golü atma şansını da yakaladı. Bu pozisyona girmesi yaşadığı sakatlıklardan sonra sağlığına %100 olarak kavuştuğunu gösteriyor.

"TARAFTARLAR ARDA’YI BERNABEU’DA GÖRMEK İÇİN SABIRSIZLANIYOR"

Mbappe'nin geleceğinin nasıl olacağını şu an kimse bilemez. Kylian karar verene kadar bu durum uzun süre gizemini koruyacak. Arda Güler'in Real Madrid'de gelişimi konusunda sabırlı olması gerektiğini düşünüyorum. Real Madrid çok zor bir takım. Vinicius ve Rodrygo'ya bakmalı. Real Madrid'de oynamak için rekabet çok üst düzeyde olduğundan ikisi de üçüncü sezonlarına kadar ilk 11'de yer alamıyordu.

Hatta Real'in ikinci takımı Castilla'da maça çıktılar. Arda Güler'i hemen sahada görmek için acele etmemeliyiz. Henüz çok genç, büyümesine ve deneyim kazanmasına zaman tanımalıyız. Ancelotti'nin bundan sonra Arda'ya daha fazla şans vereceğini düşünüyorum. Taraftarlar, Güler'i Bernabeu'da görmek için sabırsızlanıyor.

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JAVİER CARRASCO (ONDAMADRİD): “ARDA’NIN REAL MADRİD’DE ÇOK İYİ BİR GELECEĞİ VAR, BÖYLE GİDERSE...”

Arda, Las Palmas maçındaki gibi giderse Real Madrid’de çok iyi bir geleceği var. Sahada kendine güvendiğini ve karakterini gördüm. Adım adım çalışmaya devam edecek. Evet, Real Madrid'in 2-0 ya da 3-0 önde olduğu maçlarda Ancelotti'nin Arda'ya daha fazla şans vermesi gerekiyor. Ancelotti'nin Arda'nın pozisyonunda oynayan birçok oyuncusu var, bu yüzden takım için en iyisine karar verecektir.

ALEJANDRO SAEZ (ESTADİO DEPORTİVO): “ARDA İÇİN PSİKOLOJİK AÇIDA ÖNEMLİ BİR MAÇTI”

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Las Palmas-Real Madrid maçında Arda, 80. dakikada Rodrygo'nun yerine oyuna girdi. Camavinga’nın yerine giren Tchouameni bir gol attı.

Güler, Real Madrid'in 2-1'lik üstünlüğünün ardından son dakikalarda topun kontrolünü ele geçiren rakibi karşısında yeteneğini gösteremediği için fazla ön plana çıkamadı. Arda, topla 10 kez buluştu ve 3 faul yaptı. Kısacası, çok fazla önemi olmayan bir ilk maçtı ama Ancelotti'nin Arda’ya şans vermesi açısından önemliydi.

Arda Güler, LaLiga'daki ilk maçına çıktığı için çok mutlu olduğunu söylediği için de psikolojik açıdan da önemli bir maçtı. Ancelotti, Arda’ya daha fazla süre vermeye çalışacak. Bence İtalyan teknik adam, onun hala adaptasyon sürecinde olduğunu düşünüyor. O yüzden Arda’ya yavaş yavaş süre verecektir. Sezon öncesi yaşanan sakatlık Arda Güler'in bu sezonki planlarını değiştirdi, yavaşlattı.

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6,5 AY SONRA SAHAYA ÇIKMIŞTI

Son resmi maçına A Milli Takım formasıyla Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 19 Haziran 2023 tarihinde Samsun’da Galler’i 2-0 yendiği karşılaşmada çıkan Arda Güler, o müsabakada Ay-yıldızlıların 2’nci golünü kaydetmişti. Arda, Arandina karşısında yaklaşık 6,5 ay sonra bir resmi maça çıkmıştı.

Real Madrid'de ilk kez Kral Kupası'nda Arandina'ya karşı forma giyen Arda Güler, Süper Kupa'da Atletico Madrid'e karşı oynanan müsabakada da sonradan oyuna girerek 8 dakika sahada kalmıştı.