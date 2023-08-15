Fenerbahçe'de çanlar Altay Bayındır için çalıyor!

Haberin Devamı

Yeni sezona önemli transfer hamleleriyle adım atan Fenerbahçe‘de Altay Bayındır’ın yaşadığı moral-motivasyonu kaybı ve form düşüklüğü endişe verici boyuta ulaştı. Çıkışları, yer tutuşları, topu oyuna sokuşu eleştirilen, yediği gollerde ise hatalı bulunan genç kalecinin gelen bu ağır eleştiri bombardımanından oldukça kötü etkilendiği, Maribor ve Gaziantep FK maçlarında bir kez daha su yüzüne çıktı. Stada gelen ve sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapan taraftarların her maç artan yoğun tepkisi genç kalecinin taraftarla arasındaki bağın iyice kopmasına neden oldu.

ÇÖKÜŞ JORGE JESUS İLE HIZLANDI

Geçtiğimiz sezon teknik direktör Jorge Jesus’un oynattığı üçlü defans sisteminde kritik hatalar yaparak taraftar tepkisini yoğun biçimde almaya başlayan Altay Bayındır, sezonun son bölümünde de bel fıtığı ameliyatı olarak kaleyi İrfan Can Eğribayat’a teslim etmişti. Sakatlığı nedeniyle 67 gün takımdan uzak kalan ve bu süreçte 15 resmi maçı kaçıran 25 yaşındaki eldiven yeni sezonla birlikte kalesini devraldı. UEFA Konferans Ligi’nde Zimbru ile oynanan 2 karşılaşmada rakip sadece 1 isabetli şut atabilirken Altay bu mücadelelerde kalesini gole kapadı. Sonraki turda Maribor’un 3 isabetli şutundan biri, ligde de Gaziantep’in tek isabetli şutu gol olarak tabelaya yansıdı. Altay ligde yediği golle de eleştiri aldı.

Haberin Devamı

YABANCI ALTERNATİF MORALİNİ BOZDU

2-1 kazanılan Gaziantep maçının sonlarında Samet ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle konuk takım korner kazanırken tribünler Altay’a tepki gösterdi. Yeni sezonda yönetimin takıma yaptığı önemli transferler, taraftarların yabancı kaleci isteğini de körükleyince iki aydır dillerden düşmeyen Dominik Livakoviç söylentilerinin de genç kalecide adeta bir moral yıkımına sebep olduğu netleşti. Sarı lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, Altay’ı tamamen kaybetmemek için ona hem UEFA Konferans Ligi’nde hem de Trendyol Süper Lig’de formayı uzatmaya devam etse de taraftarların “yabancı kaleci alınsın“ ve “İrfan Can Eğribayat’ı oynat“ baskısı giderek artıyor.

Haberin Devamı

Altay Bayındır’IN FENERBAHÇE PERFORMANS

Müsabaka | Maç | Yediği gol G.Yemediği maç

Süper Lig 116 127 34

Türkiye Kupası 6 7 2

Şampiyonlar Ligi Elm. 2 2 1

Avrupa Ligi 11 15 3

Avrupa Ligi Elm. 5 4 2

Konferans Ligi 2 6 -

Konferans Ligi Elm. 3 1 2

Toplam 145 162 44