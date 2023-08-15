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Son dakika: Merih Demiral, Suudi ekibiyle anlaştı! Servet kazanacak

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#Transfer#Merih Demiral#Futbol
Son dakika: Merih Demiral, Suudi ekibiyle anlaştı Servet kazanacak
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2023 00:35

Atalanta'da forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, Suudi ekibi Al Ahli ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

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İtalya Serie A ekibi Atalanta'da forma giyen milli stoperimiz Merih Demiral, sürpriz bir transfere imza atıyor.

Geçen sezon başında Juventus'ta 21 milyon Euro bonservis bedeliyle Atalanta'ya transfer olan Merih Demirel, İtalyan ekibiyle yollarını ayırıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Al Ahli, Merih Demiral transferi için oyuncu ve Atalanta ile anlaşma sağladı.

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24 SAAT İÇİN AÇIKLANACAK

Haberde, milli oyuncunun 24 saat için Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'ye imza atacağı belirtildi.

Al Ahli'nin Merih Demiral için Atalanta'ya 20 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği iddia edildi.

SERVET KAZANACAK

Merih Demiral ile 3 yıllık anlaşma imzalanacağı belirtilirken milli oyuncunun yıllık 12 milyon Euro kazanacağı ileri sürüldü.

2022-23 sezonunda Serie A'da 28 maça çıkan Merih Demiral 1 de gol katkısı vermişti.

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#Transfer#Merih Demiral#Futbol

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