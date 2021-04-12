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GeriFutbol Fenerbahçe'de Caner Erkin'den küfür iddialarına yanıt! Altay Bayındır...
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Futbol
Haber Giriş: 12.04.2021 - 23:00 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Caner Erkin'den küfür iddialarına yanıt! Altay Bayındır...

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Fenerbahçe'de Caner Erkin'den küfür iddialarına yanıt! Altay Bayındır...

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep FK'yı 3 golle deviren Fenerbahçe'de Caner Erkin, maç sonrası sosyal medya hesabından Altay Bayındır'a küfür ettiğine yönelik iddialara yanıt verdi.

Sarı lacivertlilerde Valencia'nın attığı ikinci gol sonrasındaki sevinç yumağına kaleci Altay Bayındır da katılırken Caner Erkin'in genç kaleciye küfür ettiği iddiaları ortaya atıldı.

Sosyal medya hesabından bu iddialara yanıt veren Caner Erkin, "Benim üzerimden takıma gölge düşürmeye çalışmayın. Ayrıca Altay'ım sen biliyorsun kime dediğimi aramızda." ifadelerine yer verdi.

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