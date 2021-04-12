Fenerbahçe'de Caner Erkin'den küfür iddialarına yanıt! Altay Bayındır...

Sarı lacivertlilerde Valencia'nın attığı ikinci gol sonrasındaki sevinç yumağına kaleci Altay Bayındır da katılırken Caner Erkin'in genç kaleciye küfür ettiği iddiaları ortaya atıldı.

Sosyal medya hesabından bu iddialara yanıt veren Caner Erkin, "Benim üzerimden takıma gölge düşürmeye çalışmayın. Ayrıca Altay'ım sen biliyorsun kime dediğimi aramızda." ifadelerine yer verdi.

Caner Erkin'den Altay Bayındır paylaşımı pic.twitter.com/qoAwiKztz4 — Spor Arena (@sporarena) April 12, 2021

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