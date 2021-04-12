Fenerbahçe'de Altay Bayındır'dan art arda iki büyük hata! Pelkas'ı barajdan çıkarınca...

Sarı lacivertlilerin Gaziantep'i konuk ettiği maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken ikinci yarıya daha iştahlı başlayan ev sahibi, Mert Hakan Yandaş'ın 56'da kaydettiği golle öne geçti.

Bu golün hemen 5 dakika sonrasında Gaziantep FK serbest vuruş kazandı. Serbest vuruşta sarı lacivertli futbolcular baraj kurarken Dimitris Pelkas, yerden bir vuruşu önlemek için barajın altına yattı.

Barajın altına yatan Pelkas'ı uyararak kalkmasını isteyen Altay Bayındır, frikik atışında büyük bir hata yaparak kalesinde golü gördü.

Altay'ın Pelkas'ı barajdan çıkarmasını fırsat bilen Maxim, yerden bir vuruş çıkardı. Genç file bekçisi, topu ilk pozisyonda kurtarsa da elinde kaçırdı ve meşin yuvarlak çizgiyi geçti.

Pozisyon sonrası hakem Mete Kalkavan, topun çizgiyi geçmediğini belirtip oyunu devam ettirse de VAR'dan gelen uyarı sonrası gol geçerlilik kazandı.

Altay, bu hata sonrası büyük üzüntü yaşarken Valencia'nın tekrar öne geçiren golü sonrası koşarak sevinç yumağına katıldı.