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Futbol
Haber Giriş: 12.04.2021 - 21:38 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu farkı! Galatasaray'ı solladı...

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Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında evinde konuk ettiği Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı üçüncü maçta ikinci galibiyetini alırken evinde puan kaybetmedi.

Erol Bulut'la yollarını ayırdıktan sonra Emre Belözoğlu'nu Futbol A Takım Direktörlüğü görevine getiren sarı lacivertliler, Kadıköy'de çıktığı iki iç saha maçını da kazandı.

Emre Belözoğlu yönetiminde üç maçın ikisini kazanan Kanarya, tek puan kaybını geçen hafta Yeni Malatyaspor'la 1-1 berabere kalarak yaşadı.

GALATASARAY'I SOLLADI

Emre Belözoğlu'nda önce şampiyonluk yarışındaki rakibi Galatasaray'ın iki puan gerisinde bulunan sarı lacivertliler, bu akşamki galibiyet sonunda dört puan öne geçti.

3 MAÇTA 7 PUAN

Belözoğlu yönetiminde ilk maçında Denizlispor'u Kadıköy'de tek golle deviren Fenerbahçe, Malatyaspor'la deplasmanda berabere kalıp Gaziantep FK'yı 3 golle yendi ve bu süreçte 7 puan topladı.

Fenerbahçe ayrıca, Emre Belözoğlu'ndan önce Kadıköy'de 4 maçtır galip gelemiyordu.

Fenerbahçede Emre Belözoğlu farkı Galatasarayı solladı...

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