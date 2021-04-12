Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu farkı! Galatasaray'ı solladı...
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında evinde konuk ettiği Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı üçüncü maçta ikinci galibiyetini alırken evinde puan kaybetmedi.
Erol Bulut'la yollarını ayırdıktan sonra Emre Belözoğlu'nu Futbol A Takım Direktörlüğü görevine getiren sarı lacivertliler, Kadıköy'de çıktığı iki iç saha maçını da kazandı.
Emre Belözoğlu yönetiminde üç maçın ikisini kazanan Kanarya, tek puan kaybını geçen hafta Yeni Malatyaspor'la 1-1 berabere kalarak yaşadı.
GALATASARAY'I SOLLADI
Emre Belözoğlu'nda önce şampiyonluk yarışındaki rakibi Galatasaray'ın iki puan gerisinde bulunan sarı lacivertliler, bu akşamki galibiyet sonunda dört puan öne geçti.
3 MAÇTA 7 PUAN
Belözoğlu yönetiminde ilk maçında Denizlispor'u Kadıköy'de tek golle deviren Fenerbahçe, Malatyaspor'la deplasmanda berabere kalıp Gaziantep FK'yı 3 golle yendi ve bu süreçte 7 puan topladı.
Fenerbahçe ayrıca, Emre Belözoğlu'ndan önce Kadıköy'de 4 maçtır galip gelemiyordu.
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