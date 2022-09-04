Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'de Ali Koç'tan önemli açıklamalar! Maxi Gomez, Weghorst, Batshuayi ve Cristiano Ronaldo...

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Ali Koç#Transfer
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2022 00:34

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kayserispor galibiyeti sonrasında açıklamalar yaptı. Başkan Ali Koç, takımın genel durumu ve transferlere ilişkin konuştu.

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Kayserispor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, karşılaşma sonrası açıklamalar yaptı.

ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

"Avrupa'da oynuyoruz, burada çalınan faullerin yarısı orada çalınmıyor. Oyun sürekli duruyor. Crespo'yu resmen ezdiler bugün, bir tanesi kart görmedi. Hakemlerin oyun akışını biraz daha hızlandırmaları lazım."

Gözden Kaçmasın

Fenerbahçe-Kayserispor maçına Joao Pedro damgası En son Mert Hakan ve Perotti başarmıştıFenerbahçe-Kayserispor maçına Joao Pedro damgası! En son Mert Hakan ve Perotti başarmıştıHaberi görüntüle

WEGHORST VE MAXİ GOMEZ HAKKINDA

"Yurt dışından bugün geldim. Bazı gazeteler alaycı bir şekilde ele almışlar, 'Fırsat transferi buymuş.' Yok, Trabzonspor'un bizimle ilgili paylaşımları... Weghorst da bize önerildi, hocanın profiline uymadı. Maxi Gomez de bize önerildi. Salı günü almayacağımızı söyledik. Trabzonspor'un Maxi Gomez'i, bizim armuza rağmen aldığı konusu, Trabzonspor'un 8 şampiyonluğu ne kadar gerçekse, bu da o kadar gerçektir."

Haberin Devamı

"BATSHUAYİ, HOCAMIZIN VERDİĞİ ÜÇ PROFİLDEN BİRİYDİ"

"Batshuayi, hocamızın verdiği üç profilden biriydi. Üç ay önce Batshuayi'nin fiyatı bu muydu? Yok Nottingham evrakları yetiştirememiş... Fenerbahçe taraftarı uyanın artık." 

CRISTIANO RONALDO İDDİASI

"Bir de Cristiano Ronaldo... İnsanlar hiç mi rakam bilmiyor. Beklentiler yükseltiliyor, sonra da biz beceriksiz konumuna düşüyoruz."

Gözden Kaçmasın

Fenerbahçede Jorge Jesus maç sonu açıkladı: Transfer yapmayacağızFenerbahçe'de Jorge Jesus maç sonu açıkladı: 'Transfer yapmayacağız'Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Ali Koç#Transfer

BAKMADAN GEÇME!

Mafyanın en korkulan babalarından biriydi Whitey Bulgerın film gibi hayatı yıllar sonra yeniden gündemde

Mafyanın en korkulan 'babalarından' biriydi! Whitey Bulger'ın film gibi hayatı yıllar sonra yeniden gündemde

#James Whitey Bulger
Eski bir alışkanlık, yeni bir akım: Sessiz istifa | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

Eski bir alışkanlık, yeni bir akım: Sessiz istifa | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

#Sessiz İstifa
Agatha Christienin kayıp 11 günü: Polisiye edebiyatın kraliçesi Christienin gizemi 96 yıl sonra çözülüyor...

Agatha Christie'nin kayıp 11 günü: Polisiye edebiyatın kraliçesi Christie'nin gizemi 96 yıl sonra çözülüyor...

#Agatha Christie

BAKMADAN GEÇME!

Mafyanın en korkulan babalarından biriydi Whitey Bulgerın film gibi hayatı yıllar sonra yeniden gündemde

Mafyanın en korkulan 'babalarından' biriydi! Whitey Bulger'ın film gibi hayatı yıllar sonra yeniden gündemde

#James Whitey Bulger
Eski bir alışkanlık, yeni bir akım: Sessiz istifa | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

Eski bir alışkanlık, yeni bir akım: Sessiz istifa | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

#Sessiz İstifa
Agatha Christienin kayıp 11 günü: Polisiye edebiyatın kraliçesi Christienin gizemi 96 yıl sonra çözülüyor...

Agatha Christie'nin kayıp 11 günü: Polisiye edebiyatın kraliçesi Christie'nin gizemi 96 yıl sonra çözülüyor...

#Agatha Christie