Fenerbahçe'de Ali Koç'tan önemli açıklamalar! Maxi Gomez, Weghorst, Batshuayi ve Cristiano Ronaldo...

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Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Kayserispor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, karşılaşma sonrası açıklamalar yaptı.

ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

"Avrupa'da oynuyoruz, burada çalınan faullerin yarısı orada çalınmıyor. Oyun sürekli duruyor. Crespo'yu resmen ezdiler bugün, bir tanesi kart görmedi. Hakemlerin oyun akışını biraz daha hızlandırmaları lazım."

WEGHORST VE MAXİ GOMEZ HAKKINDA

"Yurt dışından bugün geldim. Bazı gazeteler alaycı bir şekilde ele almışlar, 'Fırsat transferi buymuş.' Yok, Trabzonspor'un bizimle ilgili paylaşımları... Weghorst da bize önerildi, hocanın profiline uymadı. Maxi Gomez de bize önerildi. Salı günü almayacağımızı söyledik. Trabzonspor'un Maxi Gomez'i, bizim armuza rağmen aldığı konusu, Trabzonspor'un 8 şampiyonluğu ne kadar gerçekse, bu da o kadar gerçektir."

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"BATSHUAYİ, HOCAMIZIN VERDİĞİ ÜÇ PROFİLDEN BİRİYDİ"

"Batshuayi, hocamızın verdiği üç profilden biriydi. Üç ay önce Batshuayi'nin fiyatı bu muydu? Yok Nottingham evrakları yetiştirememiş... Fenerbahçe taraftarı uyanın artık."

CRISTIANO RONALDO İDDİASI

"Bir de Cristiano Ronaldo... İnsanlar hiç mi rakam bilmiyor. Beklentiler yükseltiliyor, sonra da biz beceriksiz konumuna düşüyoruz."