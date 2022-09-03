Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe-Kayserispor maçına Joao Pedro damgası! En son Mert Hakan ve Perotti başarmıştı

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Joao Pedro#Kayserispor
Fenerbahçe-Kayserispor maçına Joao Pedro damgası En son Mert Hakan ve Perotti başarmıştı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2022 22:58

Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Fenerbahçe-Kayiserspor maçına Joao Pedro'nun performansı damga vurdu.

Haberin Devamı

Fenerbahçe ile Kayserispor'un kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 5. hafta maçına Joao Pedro'nun performansı dikkat çekti.

Gözden Kaçmasın

Fenerbahçe 2-0 Kayserispor (Maçın özeti)Fenerbahçe 2-0 Kayserispor (Maçın özeti)Haberi görüntüle

JORGE JESUS'TAN 6 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, ligde geçen haftaki Konyaspor maçına göre Kayserispor müsabakasının 11’de 1’i zorunlu 6 değişiklik yaptı. Konyaspor mücadelesine 11’de başlayan Valencia kırmızı kart cezalısı, Lemos ise kadroda yer almazken, Emre Mor, Miha Zajç, Diego Rossi ve Lincoln ise yedek kulübesinde yer aldı. Bu futbolcuların yerine stoperde Gustavo Henrique, orta sahada Crespo, sol kanatta Alioski, hücum hattında ise İrfan Can Kahveci, Joshua King ve Joao Pedro ilk 11'de görev yaptı.

YENİ TRANSFER KADIKÖY'DE

Sarı-lacivertlilerin, İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea’den transferi Michy Batshuayi taraftarı selamladı. Taraftarın tezahüratlarına alkışlarla karşılık veren Belçikalı futbolcu daha sonra karşılaşmayı takip etmek için tribündeki yerini aldı.

Haberin Devamı

Fenerbahçe-Kayserispor maçına Joao Pedro damgası En son Mert Hakan ve Perotti başarmıştı

PEDRO İLK KEZ 11'DE

Fenerbahçe’de ilk antrenmanında yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre takımdan uzak kalan Joao Pedro, Adana Demirspor maçında kadroda olmasına rağmen süre almamış, geçen hafta Konyaspor mücadelesinde ise sonradan oyuna dahil olarak ilk kez sarı-lacivertli formayı giymişti. Pedro, Kayserispor maçında sarı-lacivertli formayla ilk kez 11’de şans buldu.

SİFTAH YAPTI

Maçın ilk dakikasından beri ortaya koyduğu performansla taraftarları memnun eden yıldız futbolcu, 37. dakikasında attığı golle de siftah yaptı.

MERT HAKAN VE PEROTTI BAŞARMIŞTI

Kasım 2020'den bu yana Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla ilk 11'de çıktığı ilk maçta gol atan ilk isim Joao Pedro oldu. Mert Hakan Yandaş ve Diego Perotti, Gençlerbirliği karşısında siftah yapan isimler olmuştu.

TARAFTARDAN ÖVGÜ

Pedro'nun gol dışında da gösterdiği performans, sarı-lacivertli taraftarlardan sosyal medyada övgüler aldı.

Fenerbahçe-Kayserispor maçına Joao Pedro damgası En son Mert Hakan ve Perotti başarmıştı

Fenerbahçe-Kayserispor maçına Joao Pedro damgası En son Mert Hakan ve Perotti başarmıştı

Fenerbahçe-Kayserispor maçına Joao Pedro damgası En son Mert Hakan ve Perotti başarmıştı

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Joao Pedro#Kayserispor

BAKMADAN GEÇME!

Mafyanın en korkulan babalarından biriydi Whitey Bulgerın film gibi hayatı yıllar sonra yeniden gündemde

Mafyanın en korkulan 'babalarından' biriydi! Whitey Bulger'ın film gibi hayatı yıllar sonra yeniden gündemde

#James Whitey Bulger
Eski bir alışkanlık, yeni bir akım: Sessiz istifa | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

Eski bir alışkanlık, yeni bir akım: Sessiz istifa | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

#Sessiz İstifa
Agatha Christienin kayıp 11 günü: Polisiye edebiyatın kraliçesi Christienin gizemi 96 yıl sonra çözülüyor...

Agatha Christie'nin kayıp 11 günü: Polisiye edebiyatın kraliçesi Christie'nin gizemi 96 yıl sonra çözülüyor...

#Agatha Christie

BAKMADAN GEÇME!

Mafyanın en korkulan babalarından biriydi Whitey Bulgerın film gibi hayatı yıllar sonra yeniden gündemde

Mafyanın en korkulan 'babalarından' biriydi! Whitey Bulger'ın film gibi hayatı yıllar sonra yeniden gündemde

#James Whitey Bulger
Eski bir alışkanlık, yeni bir akım: Sessiz istifa | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

Eski bir alışkanlık, yeni bir akım: Sessiz istifa | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

#Sessiz İstifa
Agatha Christienin kayıp 11 günü: Polisiye edebiyatın kraliçesi Christienin gizemi 96 yıl sonra çözülüyor...

Agatha Christie'nin kayıp 11 günü: Polisiye edebiyatın kraliçesi Christie'nin gizemi 96 yıl sonra çözülüyor...

#Agatha Christie