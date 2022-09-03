Fenerbahçe-Kayserispor maçına Joao Pedro damgası! En son Mert Hakan ve Perotti başarmıştı

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Fenerbahçe ile Kayserispor'un kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 5. hafta maçına Joao Pedro'nun performansı dikkat çekti.

JORGE JESUS'TAN 6 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, ligde geçen haftaki Konyaspor maçına göre Kayserispor müsabakasının 11’de 1’i zorunlu 6 değişiklik yaptı. Konyaspor mücadelesine 11’de başlayan Valencia kırmızı kart cezalısı, Lemos ise kadroda yer almazken, Emre Mor, Miha Zajç, Diego Rossi ve Lincoln ise yedek kulübesinde yer aldı. Bu futbolcuların yerine stoperde Gustavo Henrique, orta sahada Crespo, sol kanatta Alioski, hücum hattında ise İrfan Can Kahveci, Joshua King ve Joao Pedro ilk 11'de görev yaptı.

YENİ TRANSFER KADIKÖY'DE

Sarı-lacivertlilerin, İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea’den transferi Michy Batshuayi taraftarı selamladı. Taraftarın tezahüratlarına alkışlarla karşılık veren Belçikalı futbolcu daha sonra karşılaşmayı takip etmek için tribündeki yerini aldı.

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PEDRO İLK KEZ 11'DE

Fenerbahçe’de ilk antrenmanında yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre takımdan uzak kalan Joao Pedro, Adana Demirspor maçında kadroda olmasına rağmen süre almamış, geçen hafta Konyaspor mücadelesinde ise sonradan oyuna dahil olarak ilk kez sarı-lacivertli formayı giymişti. Pedro, Kayserispor maçında sarı-lacivertli formayla ilk kez 11’de şans buldu.

SİFTAH YAPTI

Maçın ilk dakikasından beri ortaya koyduğu performansla taraftarları memnun eden yıldız futbolcu, 37. dakikasında attığı golle de siftah yaptı.

MERT HAKAN VE PEROTTI BAŞARMIŞTI

Kasım 2020'den bu yana Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla ilk 11'de çıktığı ilk maçta gol atan ilk isim Joao Pedro oldu. Mert Hakan Yandaş ve Diego Perotti, Gençlerbirliği karşısında siftah yapan isimler olmuştu.

TARAFTARDAN ÖVGÜ

Pedro'nun gol dışında da gösterdiği performans, sarı-lacivertli taraftarlardan sosyal medyada övgüler aldı.

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