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Fenerbahçe'de Jorge Jesus maç sonu açıkladı: 'Transfer yapmayacağız'

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#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Transfer
Fenerbahçede Jorge Jesus maç sonu açıkladı: Transfer yapmayacağız
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2022 00:18

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Kayserispor'u 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'de Kayserispor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Jorge Jesus'un açıklamaları;

Fenerbahçe bugün harika bir maç çıkardı. 75. dakikaya kadar rakibimizin kaleyi bulan şutu yoktu. 85. dakikada ilk pozisyonumuzu verdik. İlk yarıdaki performansımız rakibi yıprattı, bu tarz bir oyun için fiziksel olarak Fenerbahçe gibi olmalısınız

BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİLER

Maç içinde iyi olmadığımız anlar olabiliyor, o anlarda taraftarımız bizim için çok önemli oluyor. Onlar harikalar, bizim için çok önemliler

TRANSFER YAPMAYACAĞIZ

Başka transfer yapmayacağız. Fenerbahçe kadrosu şu anda tamamlandı. Ocak ayına kadar bu kadroyla devam edeceğiz.

BATSHUAYI AÇIKLAMASI

Batshuayi özellikleriyle beraber bize en çok uyan futbolcuydu. Diğer oyuncularımızla birbirlerini iyi tamamlayacaklar

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BU YÜZDEN BURADAYIM

Avrupa Ligi'nde olmamız önemli. Gruptan çıkıp son 16'ya kalmak istiyoruz. Bizim asıl amacımız Süper Lig'i kazanmak, ben bu yüzden buradayım. Ancak Avrupa Ligi'nde de başarılı olmak istiyoruz

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#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Transfer

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