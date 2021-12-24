Fenerbahçe'de Ali Koç en çok rakiplerini sevindirdi! Tabloda son sırada...

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Fenerbahçe tarihinin en kötü sezonlarından birini daha yaşarken, üst üste gelen puan kayıplarıyla zirvenin 16 puan gerisine düşerek taraftarlara ve camiaya büyük bir hayal kırıklığı yaşatma ya devam ediyor.

Son 2 karşılaşmasında deplasmanda Gaziantep’e 3-2 yenilen, ‘dönüş maçı’ olarak görülen evindeki Beşiktaş derbisini 2 kez öne geçmesi ne rağmen kazanamayan, önceki gün de 9 kişilik Karagümrük’le 1-1 berabere kalarak taraftarları üzüntüye boğan sarı lacivertlilerde kötü gidişat sonrasında eleştiri okları Ali Koç başkanlığındaki yönetime dönmüş durumda.

DERBİDE HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI

Kanarya 2018’de başkanlığa seçilen Ali Koç’un yönetiminde Süper Lig’deki ezeli rakipleri karşısındaki üstünlüğünü kaybetti. Öyle ki geçen hafta Beşiktaş ile sahasında berabere kalan Fenerbahçe, Ali Koç döneminde 14 derbiye çıkarken sadece 2 galibiyet aldı, 4 kez kaybetti, 8 kez ise berabere kaldı. Bu süreçte dikkat çeken bir diğer istatistik ise sarı lacivertli ekibin mabedi Kadıköy’de ‘3 Büyük' rakibine karşı kurduğu hegemonyanın yıkılması oldu.

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KADIKÖY'DEKİ ÜSTÜNLÜK KAYBEDİLDİ

Sarı lacivertliler 2019-20 de sahasında G.Saray’a 3-1 kaybederken ezeli rakibine karşı tarihi serisini kaybetti. Fenerbahçe 23 maç ve 20 yıl aradan sonra sarı kırmızılılara evinde mağlup oldu. Yine aynı sezon Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Trabzonspor, Kadıköy’den 3-1’lik zaferle ayrılmayı başardı ve Fenerbahçe deplasmanında 23 yıllık galibiyet özlemine nokta koydu. Son olarak geçen sezonun 10. haftasında Beşiktaş da 4-3’lük skorla 15 yıllık kazanamama serisine noktayı koydu.

TRABZONSPOR İLE FARK 28 PUAN

Yine Koç döneminde Fenerbahçe’nin 4 Büyükler arasında son sırada kalması dikkat çekti. Bu 4 sezonda ligde 126 maça çıkan sarı lacivertliler 59 galibiyet, 36 beraberlik ve 31 yenilgi ile 216 puan topladı ve maç başı puan ortalaması da 1.71 oldu. Trabzonspor 126 maç ta 244 puan alırken 1.93 puan ortalaması tutturdu. 2. sırada 125 maçta 236 puan ve 1,88 puan ortalaması ile Beşiktaş, 3.’lükte ise 126 maçta 234 puan ve 1,85 ortalama ile G.Saray yer aldı.