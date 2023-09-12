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Fenerbahçe’de 6 numara için aday sayısı 3’e indirildi

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#Transfer#Fenerbahçe#İsmail Kartal
Fenerbahçe’de 6 numara için aday sayısı 3’e indirildi
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2023 07:00

Kanarya’da ön libero için Guido Rodriguez, Al-Musrati ve Marko Grujic isimleri öne çıkıyor. Önceki gün Al-Musrati’nin menajerinin İstanbul’a gelmesi Libyalı yıldızın bir adım öne çıktığı şeklinde yorumlanırken, sarı lacivertli yönetimin Braga’ya 8 milyon Euro bonservis ödemeyi kabul ettiği öğrenildi.

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Yıldızlar topluluğuna dönüşen Fenerbahçe’nin yeni kadrosunda tek eksiklik olarak öne çıkan 6 numara transferinde artık son saatlere girilirken aday sayısı 3’e indi. 15 Eylül Cuma günü saat 24.00’e kadar süresi olan sarı lacivertliler arayışlarında son viraja girdi.

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EN PAHALISI RODRiGUEZ

Gündemdeki oyuncular ise Real Betis’in piyasa değeri 28 milyon Euro olan Arjantinli yıldızı Guido Rodriguez, Portekiz’in Braga takımında oynayan Libyalı Al-Musrati (piyasa değeri16 milyon Euro) ve Porto’da görev yapan Sırp ön libero Marko Grujic (piyasa değeri 9 milyon Euro). Önceki gün Al-Musrati’nin menajerinin İstanbul’a gelmesi Libyalı yıldızın bir adım öne çıktığı şeklinde yorumlanırken, sarı lacivertli yönetimin Braga’ya 8 milyon ödemeyi kabul ettiği şeklinde bilgi edinildi.

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CUMAYA KADAR BiTECEK

Bilindiği gibi 6 numaralı mevkiye transfer yapılacağı önce kulüp başkanı Ali Koç ardından teknik direktör İsmail Kartal ve son olarak önceki gün yöneticiler Selahattin Baki ve Fethi Pekin tarafından açıklanmıştı. Bu açıklamaların ardından kadronun eksik bölgesinin bu hafta içi tamamlanması gerekiyor.

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#Transfer#Fenerbahçe#İsmail Kartal

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