Murat Ülker: Ali Koç'un stat sponsorluğu için teklifi var"

Haberin Devamı

İş insanı Murat Ülker, Fenerbahçe'nin stat ismini Atatürk Stadyumu olarak değiştirme yetkisi alması hakkında konuştu.

YÖNETİME YETKİ VERİLDİ

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleştirilen Fenerbahçe Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurul toplantısında yönetime stadın isminin 'Atatürk Stadyumu' olması için yetki verildi.

İZİN SONRASI RESMİLEŞECEK

Fenerbahçe stadının isminin 'Atatürk Stadyumu' olması yönünde yapılan oylamada Fenerbahçe Yönetim Kurulu'na yetki verilirken stadyumun ismi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gerekli izin alındıktan sonra resmileşecek.

YENİ TEKLİF

İş insanı Murat Ülker, Başkan Ali Koç'un stadyum için yeni sponsorluk teklifi yapacağını söyledi.

Haberin Devamı

"GAYRETLERİNİ TEBRİK EDİYORUM"

Sercan Hamzaoğlu'na konuşan Murat Ülker, "Ali Koç Bey'in stadyumun adının 'Fenerbahçe Atatürk Stadyumu' olarak değiştirilmesi gayretini takdir ediyorum, kongre üyelerini de tebrik ediyorum." dedi.

Murat Ülker ayrıca, "Duyduğum kadarıyla Ali Bey'in yeni stadyum sponsorluk teklifi olacakmış. Bu teklifi de memnuniyetle karşılıyorum. Fenerbahçelilik budur!" ifadelerini kullandı.