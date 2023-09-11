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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan yıldız isme veto! Norveçli yıldızı tercih etti

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#Fenerbahçe#Transfer#İsmail Kartal
Fenerbahçede İsmail Kartaldan yıldız isme veto Norveçli yıldızı tercih etti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2023 18:52

Transfer çalışmalarını büyük ölçüde tamamlayan Fenerbahçe, İsmail Yüksek ve Miguel Crespo'nun yanına tartışılmayacak bir 6 numarayı katmak isterken sürpriz isimler gündeme geliyor. Defansif orta saha transferinin yanında fırsat transferlerine de açık olan sarı lacivertlilerde Teknik Direktör İsmail Kartal'ın dünyaca ünlü yıldızı veto ettiği öne sürüldü.

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Bu sezon Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Süper Lig ve Avrupa'da 9 maçta 9 galibiyet alan Fenerbahçe, şampiyonluk hasretine son vermek isterken Konferans Ligi'nde de başarı hedefliyor. 

Hem Avrupa hem ligde başarıyla mücadele edecek bir takım kurmak için kollarını sıvayan sarı lacivertliler, adeta transfer şov yaptı. 

Kadrosuna Edin Dzeko, Dusan Tadic, Fred, Cengiz Ünder, Sebastian Szymanski, Rodrigo Becão gibi önemli yıldızları katan Fenerbahçe'de asıl hedef 6 numaraya tartışılmayacak bir ismi transfer etmek.

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DİREKT FORMAYI ALACAK BİR İSİM ARANIYOR

Sarı lacivertlilerde geri kalan maçlarda 6 numara pozisyonunda milli futbolcu İsmail Yüksek oynarken Crespo'nun dışında tartışılmayacak bir isimle o mevki doldurulmak isteniyor.

Fenerbahçe'de bu doğrultuda çalışmalar devam ederken bir yandan da farklı mevkiler için transfer iddia ortaya atılıyor. 

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GÖNDERİLMESİ GÜNDEMDE

Suudi Arabistan takımı Al Ittihad'ın geçtiğimiz temmuz ayında Celtic'ten transfer ettiği Portekizli kanat oyuncusu Jota'nın takımdan gönderilmesi gündeme geldi.

Yabancı kontenjanı sınırına takılan 24 yaşındaki futbolcunun adı Fenerbahçe ile anılmaya başlanırken transferin gerçekleşmesi mümkün gözükmüyor.

İskoç basınından Football Scotland'ın haberine göre; Jota'nın sarı lacivertli takıma kiralanma ihtimali oldukça düşük.

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TERCİHİNİ BELİRLEDİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın, Portekizli futbolcuyu transfer etmek yerine Joshua King'i kadroda tutmayı tercih ettiği belirtildi.

AVRUPA'DA OYNAYAMAYACAK

Avrupa Konferans Ligi kadrosu için UEFA'ya listenin verilmiş olması da Fenerbahçe'nin transferdeki isteksizliğinin bir diğer nedeni olarak gösterildi.

5 MAÇTA 133 DAKİKA OYNADI

Al Ittihad formasıyla 5 maçta sonrada oyuna giren ve 133 dakika saha kalan Jota, 1 kez fileleri havalandırırken asist yapamadı.

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#Fenerbahçe#Transfer#İsmail Kartal

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