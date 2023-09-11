Fenerbahçe'den Emre Mor kararı! Adana Demirspor istiyordu ama...

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Geçen sezon başında 2 milyon euro bonservis bedeliyle Fatih Karagümrük'ten Fenerbahçe'ye transfer olan Emre Mor için Sarı-lacivertli takıma transfer teklifleri geliyor.

Son olarak Adana Demirspor'un Emre Mor'a ilgisi olduğu iddia edilmişti. Edindiğimiz bilgiye göre Fenerbahçe, Emre Mor'u takımdan göndermeyi düşünmüyor. Sarı-lacivertli kulübün, gelen transfer taleplerini geri çevirdiği öğrenildi.

Emre Mor GEÇEN SEZON NE YAPTI?

26 yaşındaki futbolcu geçen sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 41 maçta forma giyip 6 gol 3 asistle takıma katkı yapmıştı.