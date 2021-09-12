Fenerbahçe Yöneticisi Erol Bilecik: "Türk futboluna ihanet"

Sarı lacivertliler, Halis Özkahya'nın düdük çaldığı maçta Sivasspor ile evinde berabere kalırken maç sonu Fenerbahçe cephesinden tepki geldi.

Kadıköy'de sık sık oyunun durmasını eleştiren Fenerbahçe Yöneticisi Erol Bilecik, Sivaslı oyuncuların maçı soğutmak için yere yattıklarını belirtip "Türk hakeminin, bu tür futbol anlayışına ters düşen hareketlere prim vermemesi gerekir, takım ne zaman hareketlense, yerde yatmaya çalışan Sivaslı oyuncu gördük. Bunlar Türk futbolunun kimyasına aykırı, Türk futboluna ihanet." şeklinde konuştu.