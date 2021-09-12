Fenerbahçe - Sivasspor maçı sonrası Pedro Henrique'den penaltı ve Altay Bayındır yorumu

Altay'ın topla oynamayı seven bir kaleci olduğunu kaydeden Pedro Henrique, haklı bir penaltı kazandıklarını belirtirken "Bu maç benim için çok önemliydi. Zor bir süreçten geçtim. Kovid geçirdim, sakatlık yaşadım. Tüm bu sorunlardan sonra ilk maçıma çıktım. Takımıma katkı sağladığım için mutluyum. Kazanabilirdik de ama 1 puan aldık. 1 puan, 1 puandır. Geçen sene de Kayseri formasıyla Fenerbahçe'ye gol attım. Bu sene de Fenerbahçe'ye gol attım. Bence tesadüfi bir durum... Haklı bir penaltıydı. Ayağa oynamayı seven bir kaleci. Ufak bir hata yaptı ve penaltı kazandık." diye konuştu.

Fenerbahçe taraftarının rakibi baskı altına almayı bildiğini belirten Muammer Yıldırım, "Güzel ve zevkli bir maçtı. Fenerbahçe taraftarı da baskı altına almayı biliyor. Avrupa'da maçlarımız vardı. Zor süreçti. Avrupa bitti, milli ara geçti. Dinlendik. Tekrar iyi Sivasspor'u gösterdik. Kazanabilirdik, kaybedebilirdik. Güzel bir mücadele oldu." dedi.

Fenerbahçe'yi iyi analiz ettiklerini ifade eden Uğur Çiftçi ise "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Milli maç arasında dinlendik, iyi değerlendirdik. Fenerbahçe'yi iyi analiz ettik. Maçta da uygulamaya çalıştık. 1 puan aldık. Biz tekrar kazanmaya başlayarak geçen seneki başarımızı yakalamak istiyoruz." dedi.