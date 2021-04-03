Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yıldız savaşlarında ikinci perde!

Spor Arena / İsmail ER - Milli maçların tamamlanmasının ardından Süper Lig’de 2020- 21 sezonu şampiyonluk yarışı, 1959 yılından önceki şampiyonluk tartışmalarının gölgesinde bugün tekrar başlayacak.

· 6 Mart 2021: Fenerbahçe, saat 19.07’de resmi sitesinden “1959 öncesi 9 Türkiye şampiyonluğumuz için TFF’ye resmi başvurumuzu gerçekleştirdik” açıklamasını yayınladı.

· 25 Mart 2021: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulüp televizyonunda yaptığı açıklamada F.Bahçe’nin başvurusunun reddi için TFF’ye 6 sayfalık yazı gönderdiklerini duyurdu.

Ezeli rakipler arasındaki tartışma 1 Nisan'da zirve yaptı

1 NiSAN 2021: F.Bahçe ve G.Saray arasındaki ‘Yıldız Savaşları’nın en çetin mücadelesi 1 Nisan yaşandı.

· Önce F.Bahçeli Yönetici Metin Sipahioğlu FBTV’de 28 şampiyonluğun neden sayılması gerektiğini açıkladı.

· Daha sonra Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay GSTV’de 1959 yılı öncesindeki şampiyonlukların sayılmasının hukuka ayrıkı olduğunu ileri sürdü.

· Günün sürprizine ise Fenerbahçe'de gerçekleşen başkanlık yarışında Ali Koç’a kaybetmesinin ardından mümkün olduğunca gözlerden uzak kalmayı tercih eden eski başkan Aziz Yıldırım imza attı.

Aziz Yıldırım 'Fenerbahçe'nin yanındayım' dedi

Sarı lacivertlilerin eski başkanı Aziz Yıldırım A Spor’a verdiği röportajda “Kavgaya beni karıştırmayın. Galatasaray adına utandım, yalan söylüyorlar. Aziz Yıldırım üstünden Fenerbahçe Kulübü’nün yönetimine savaş ilan ettiler. Ben Fenerbahçe’nin yanındayım. Haklı olduğu tüm davalarda da savunucusuyum. Ben Fenerbahçeli değilim, Fenerbahçe’nin kendisiyim. G.Saray bunu kafasına iyice soksun” diyerek hem ‘Yıldız Savaşları’nda Fenerbahçe’nin yanında olduğunu açıkladı hem de ezeli rakip Galatasaray’a sert bir dille tepki gösterdi.

Özdemir, Yıldırım'a 'Başvuru yapmış mıydınız?' diye sordu

· Aziz Yıldırım TV’ye röportaj vermeden önce ise Zorlu Center’de bulunan Parle Restaurant’ta otururken, uzun yıllar birlikte çalıştığı Türkiye Futbol

Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile bir telefon görüşmesi yaptı. İkili arasında şöyle bir diyalog geçti:

· Nihat Özdemir: Siz geçmişte şampiyonluklar için başvuruda bulundunuz mu?

· Aziz Yıldırım: Yok Başkanım. Ancak öyle konuşuluyordu.

· Nihat Özdemir: Yeşildirek Kulübü bile şampiyonluğunun tescil edilmesi adına başvuruda bulundu.

· Aziz Yıldırım: Yapma ya!

Ortalığı biraz boş bıraktık ama kongrede konuşacağım

Aziz Yıldırım önceki gün A Spor’da G.Saray'a halefi Ali Koç’a ve F.Bahçe yönetimine yanıt verdi.

ŞİKEYİ ÜLKEYE G.SARAY SOKTU

G.Saray'a: "Bu ülkeye şikeyi sokan G.Saray’dır. Beni mahkemeye verdiler. Söylediklerimin suç olmadığı tescillendi. Deliller burada, ben bir şeylere karışmadım ama Galatasaray karışmış."

ŞEREFLİ BİR İNSANIM

Mustafa Cengiz'e: “Ben yolsuzluk mu yapmışım? Namussuzluk mu yapmışım? Bunların hiçbirisi bende yok. Ben, Mustafa Cengiz’in söylediği gibi hiçbir olaya karışmadım. Allah’a şükür şerefli bir insanım. Kimseye de şerefsizlik yapmadım. Dikkat etsinler.”

BÖYLE BİR ÖRGÜT YOKTU

Ali Koç'a: “Ali Bey’e de cevap vereceğim. Hakimleri, savcıları üye yaparken, böyle bir örgüt yoktu. F.Bahçeli olduklarını iddia ediyorlardı. Suçları olmadıkları ispatlandığında, kulübe üye yapıyorduk.”

VARLIKLARDAN BAHSEDEN YOK

F.Bahçe yönetimine: Ortalığı biraz boş bıraktık ancak önümüzdeki mali kongrede konuşma yapacağım. Hep borçtan bahsediyorlar, fakat mal varlıklarından bahseden yok.

YEŞİLDİREK 1960-61 İSTANBUL MAHALLİ LİGİ ŞAMPİYONU

İstanbul'un bir semt takımı olan Yeşildirek 1951 yılında kurulurken 1961’de Süper Lig’de oynadı. Fenerbahçeli efsane Alparslan Eratlı’nın da formasını giydiği, yine sarı lacivertlilerin efsane kalecilerinden Cihat Arman’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Yeşildirek şu an Amatör Lig’de mücadele ediyor. Yeşildirek’in İstanbul Mahalli Ligi 1960-61 sezonunda şampiyonluğu bulunuyor.

Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluğun tanınmasıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı başvurunun nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor. Sarı lacivertliler gibi 1959 öncesi şampiyonluk yaşayan kulüplerin de TFF'nin kapısını çalması bekleniyor.







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