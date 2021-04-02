Fenerbahçe ile Galatasaray'ın yıldız savaşları!

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 1959 yılından önceki şampiyonlukların sayılıp sayılmaması ile ilgili polemik devam ediyor. 28 şampiyonluğu bulunduğunu öne süren Fenerbahçe Kulübü konuyla ilgili olarak Futbol Federasyonu’na başvuruda bulunurken ezili rakibi de yaklaşık 6 sayfalık bir metinle talebin reddedilmesini istedi. Taraflar arasında tartışma dün kulüp TV’lerine çıkan yöneticilerin karşılıklı açıklamalarıyla yeni bir boyut kazandı.

KULÜP TV'LERİNDE AÇIKLADILAR

Önce Fenerbahçeli yönetici Metin Sipahioğlu, FBTV ekranlarında hem Galatasaray’a ve başkan Mustafa Cengiz’e yanıt verdi hem de 1959 yılından önceki şampiyonlukların neden tanınması gerektiğini anlattı. G.Saray cephesinde ise başkan yardımcısı Yusuf Günay, Spor Tarihçisi Melih Şabanoğlu ile GSTV’de neden tanınmaması gerektiğini anlattı.

4 MADDE İLE GALATASARAY'A YANIT

1-‘1959’dan önce sadece şehir ve bölge ligleri vardı. Ulusal şampiyonalar yoktu, ulusal şampiyonalar 1959 yılından sonra düzenlenmeye başladı’ diyorlar.

“Zaten adı üstünde, Türkiye Futbol Birinciliği. Öbürü de adı üstünde; Milli Küme. Türkiye Futbol Birinciliği ilk yıl en az 12 şehrin takımıyla başlıyor, daha sonra bu sayı giderek yükseliyor, 1935’te 22 şehre kadar ulaşıyor. Bugün Süper Lig’de herhalde 7-8, belki 10 şehir takımı vardır. Milli Küme de 3 şehir takımı arasında oynanmaktaydı.”

LİG 8 YIL 3 ŞEHİRDE OYNANDI

2- Haydi Türkiye Futbol Birinciliği’ni kabul ettik de Milli Küme 3 şehir takımı arasında oynanıyordu. Yani kısmi ulusaldı, tam ulusal değildi’ diyorlar. ·

“Günümüz Süper Lig’in 1959-67 arasındaki ilk 8 yılı sadece 3 şehirde oynanmaktaydı, 1 sene hariç. Diğer bölgelerin İstanbul, İzmir, Ankara hariç Süper Lig’e katılmasına 8 yıl izin verilmedi. 1959-67’de Milli Küme gibi 3 şehirle oynandı. Milli Takım’ın da 1968 yılına kadar tüm oyuncuları sadece 3 şehirden geliyordu.”

UMUYORUZ Kİ 1923'TE İNECEK

3- ‘Beşiktaş o 2 şampiyonluğu alsın ama Fenerbahçe 9 almasın istiyorlar. ‘Beşiktaş Türkiye’yi Avrupa’da temsil etti, F.Bahçe etmedi’ diyorlar. ·

“Avrupa kupaları 1955’te başladı. Bizim bu anlattığımız Milli Küme ve Türkiye Futbol Birinciliği, 1951’e kadar olan dönem. Beşiktaş 5 şampiyonluk daha almalı. Bu 2 şampiyonluk 1959 çizgisinin ne kadar delinmeye müsait olduğunun kanıtıdır. Umuyoruz ki yakında gerçek yeri olan, Cumhuriyetimizin kuruluşu 1923’e inecek.

3-5 MAÇLA ŞAMPİYONLUK YOK

4- Mustafa Cengiz de söyledi ‘3-5 maç oynayıp, kazandılar’ diyorlar. · “3-5 maçta şampiyonluk diye bir şey yok. Türkiye Futbol Birinciliği’nde şampiyonluk için önce kendi liginizde olmanız lazım. Bu da bazen 20’den fazla maç anlamına geliyor. Milli Küme’de de katılım için İstanbul, Ankara, İzmir liglerini üst sıralarda bitirmeniz gerekiyor ki Milli Küme’ye katılabilesiniz. Bu da toplamda 20-25 karşılaşmadan fazlası anlamına geliyor.”

1 ŞAMPİYONLUĞU VAR DİYE İTİRAZ EDİYORLAR

G.Saray'ın 1923-1951 arası sadece 1 tane şampiyonluğu var. Fenerbahçe’nin 9 tane şampiyonluğu var. Beşiktaş’ın Federasyon Kupası’ndan aldıkları ve o sayılan iki şampiyonluk dışında 5 şampiyonluğu daha var. Bu şampiyonluklar sayılırsa, Galatasaray’ın hiç işine gelmeyeceği için her türlü lobilerini, her türlü faaliyetlerini yaparak bütün camia olarak birleşerek, bu bir başarı hikayesidir onu da söyleyeyim, bugüne kadar bu şampiyonlukları saydırtmamayı başardılar.” ifadelerini kullanan METiN Sipahioğlu iddialarını güçlendirmek için dünya üzerinden örnekler de verdi.

DÜNYADAN ÖRNEKLER

· “Dünyada 3-5 maçla şampiyon olan var ama Türkiye’de yok.”

· GENOA: Amatör dönemde 9 şampiyonluğu bulunan Genoa bir kez daha şampiyon olursa yıldız takacak.

· AJAX: Ajax’ın 34 tane şampiyonluğunun 8’i amatör dönemden geliyor.

· RAPID WIEN: Avusturya takımı Rapid Wien’in 1941’de Almanya liginde oynadığı şampiyonluk sayılıyor.

· İTALYA: 1921-1922 sezonunda İtalya’da federasyonlar içerisinde bir ayrım oluyor. Bugün İtalya’da hem Pro Vercelli’nin hem de Novese’nin kazandıkları şampiyonluklar tanınıyor.

F.BAHÇE'Yİ BU HALE SAHADA ALDIĞINI SONUÇLAR GETİRDİ

“Aziz Yıldırım ve Ali Koç seçime katıldığında, Ali Yıldırım Bey rekabetin artacağı, daha kaliteli futbolun, daha kaliteli yönetimin olacağını iddia etti. Biz de ‘Gerçekten Türk sporu için yeni bir yönetim başlayacak. Rakibiniz ne kadar kaliteli olursa, siz de o kadar zinde olursunuz’ dedik. Böyle bir beklenti oluşmuştu. Gelinen nokta itibariyle, sahadaki başarısızlıklar Türkiye’yi yeni bir gündemin içine itti. Hem genel başarısızlıklar hem iki kulüp arasındaki sonuçlar Fenerbahçe’yi bu noktaya getirmiş durumda.

BAŞARISIZLIĞI ÖRTME ÇABASI

Galatasaray, son 3 yılda Fenerbahçe’ye karşı mağlubiyet almadı. Kendi sahasında 2 kez galip gelmiştir. VAR uygulamasından önceki son maçı da aslında kazanmıştık ama hakem gözü önündeki faulü görmedi. Futbolcuları kendi eliyle topu düzelterek golü attı. Galatasaray, VAR ile birlikte rakibine üstünlük sağlamıştır. Bu başarısızlıkları örtmek ve gündemi değiştirmek adına yakın tarihte TFF’ye başvuru yapıldı.

GÖRÜŞÜLMEDEN REDDEDİLİR

Türkiye Futbol Federasyonu kanunla kurulmuş bir tüzel kişidir. Verdiği her karar ile hukuka uygun davranmak durumunda. Bugünden 1952/53 yılında 6 maç yapılarak kazanılan şampiyonluk ile bugünkü şampiyonluğu bir tutmamalıdır. Kabul edilmeyeceğine inanıyorum. Görüşülmeden reddedileceğini düşünüyorum. Kamu kurumları, kanunla görevlerini yerine getirirler.

F.BAHÇE ŞAMPİYONLUK DAĞITIYOR

İlgili kulüp rakip kulüplere şampiyonluk dağıtıyor. Falancanın 20, falancanın 2, falancanın 1 diyor. Denetleyici misiniz? Ülkede bir kaos yaratır bu. Böyle bir şey olmamalı

ESKİLER KABUL EDİLEMEZ

Anayasanın 59. maddesine 2011 yılında 3. bir fıkra eklendi. Spor federasyonları üzerine Tahkim öngörüldü. Tahkim kararlarının yargıya kapalı ve en üst karar olduğunu hükme bağladılar. Bir konu tahkimde görüşülüp karara bağlandıktan sonra yeniden başvuru yapılamaz. Bu bir hükümdür. Diğer bir karar daha var. 2012’de Beşiktaş’ın şampiyonluklarıyla ilgili bir talep var. Orada ilgi çekici bir ifade var hükümde. 1956-57-58 öncesi şampiyonlukların ulusal bir lig statüsünde olmayacağı ve kabul edilemeyeceği söylenmiş. Herkes bunu net görebilir. 2012’de Tahkim Kurulu,1956 öncesini yeni bir şampiyonluk olarak kabul edilemeyeceğini hüküm olarak kabul etmiş durumda.”

FENERBAHÇE 'SAYILMALI' DİYOR, ÇÜNKÜ...

“Dünyada ülke federasyonu kurulduktan sonra iki kriterin yerine getirilmesiyle tüm şampiyonluklar sayılıyor.

1- Ülke federasyonu kurulmuş mu?

2- Ülke federasyonu tarafından oynatılıp ulusal olarak organizasyon gerçekleşmiş mi? Sadece bu iki kritere bakarlar. Bu iki kriter yerindeyse bugünün şampiyonlukları sayılmaktadır.”

GALATASARAY'A SORU SORULDU

1- “G.Saray resmi sitesinde ‘Baba’ Gündüz Kılıç’ı anlatırken Ankara Demir’in tek Türkiye şampiyonluğunu 1947’de kazandığını yazıyor. Siz, Demirspor’un başvurusuna nasıl itiraz edeceksiniz?

2- Galatasaray resmi yayın organı olan ‘Yüzyılın Öyküsü’ kitabında 1939 yılında kendi kazandıkları Milli Küme şampiyonluğunu bir kent, bölge liginde İstanbul Ligi’nde değil, Türkiye genelinde kazandıkları şampiyonluk olduğunu resmi olarak kabul ediyor.

3- G.Saray’ın o dönem 9-10 şampiyonluğu olsa bu şampiyonluklar çoktan kabul edilir miydi, edilmez miydi. Bütün spor kamuoyu buna vicdanıyla cevap versin.”

GALATASARAY NEDEN SAYILMASINI İSTEMİYOR: HAKLI DEĞİL, MEŞRU DEĞİL, HUKUKİ DEĞİL

“Bu başvuruyu biz başta ciddiye almadık. Haksız, haklı değil, meşru değil, hukuki değil. Türkiye, ulusal bir lige, bugünkü anlamda oynanan bir lige 1959’dan sonra kavuştu. Siz 90 yıl geriye giderek kuralı, kaidesi, düzeni olmayan, sürekli olmayan, 1 yılda 2 ayrı şampiyon çıkaran turnuvaların sonuçlarını gelip 90 yıl sonra bugün bir etki edebilecek tasarrufta bulunamazsınız. Tahkim bir karar vermiş. Konunun tekrar gündeme getirilme- GALATASARAY’A si, hukuka uygun değil.”

F.BAHÇE LİGDE ÖNCE OLSA YİNE TALEP EDER MİYDİ!

“F.BahçeLi yönetici genç kardeşimiz bir soru yöneltti, ben de soruyorum; şayet ligde F.Bahçe, G.Saray’ın önünde olsa böyle bir talepte bulunur muydu? Biz sahada rekabet etmek durumundayız. Kin ve nefret duygularıyla hareket etmememiz gerekir. G.Saray olarak bunu karşılıksız bırakmayacağız. Hukuk önünde hesabını soracağız.”

BU İNSANLAR YÖNETİCİLİK YAPMASIN

G.Saray ‘Görelim kim terör örgütüyle iltisaklı’ diyerek Ali Koç’un 2018’deki bir videosunu yayınlarken, Günay “FBahçe’yi temsil eden birinin ‘G.Saray, terör örgütü mensubu gibidir’ gibi bir söz söylemesi kabul edilemez. Bu tip insanlar yöneticilik yapmasın” dedi.

FENERBAHÇE CUMHURİYETİ BİR GÖNÜL CUMHURİYETİDİR

SİPAHİOĞLU: “G.Saray Başkanı’nı F.Bahçe ve Türkiye Cumhuriyeti devletini karşı karşıya getirmeye çalışmaması için uyarmıştık. F.Bahçe Cumhuriyeti bir gönül cumhuriyetidir, bir metafordur. F.Bahçe’nin bu devlet, millet, cumhuriyet için yaptıkları ortadadır. Hangi kulübün cemaatlerin, tarikatların etrafında gezindiği, bir terör örgütü liderinin ‘Dualarla himmetlerler ayağa kaldırmamız lazım’ dediği ortadadır. Şampiyonluk belgesellerinden FETÖ firarilerini çıkarmak zorunda kalan bellidir. G.Saray taraftarının, kulübün resmi hesabının da paylaştığı da bir tanımlaması var; ‘Tek krallık G.Saraylılık’ yazmışlar. ‘G.Saray, Türkiye’nin yönetim şeklini tanımıyor, krallık istiyorlar’ mı diyelim?

YUSUF GÜNAY: “Krallık meselesi, Galatasaray taraftarımızın Real Madrid’e yönelik yaptığı bir göndermedir.”

SPOR TARİHÇİSİ MELİH ŞABANOĞLU: YAPILAN KUPA MÜHENDİSLİĞİ

“Türkiye'de kimse ‘1959 öncesinde futbol yok’ demiyor. Tahkim kararı var. Bu reddedilmiştir. Tahkim’in bu kararı varken, ‘1959 öncesinde şampiyonluklar var’ diyemeyiz. Nasıl bir toplum mühendisliği var, bu konuda da bir kupa mühendisliği yapıyorlar. Buna bu gözle bakılıyor. İlk argüman, ‘1959 öncesi yok sayılıyor’ deniyor. G.Saray’ın Türkiye Futbol Birinciliği’nde 1953’te kazandığı bir kupa var. Hemen amatör profesyonel ayrımı deniyor. 1959 öncesini sayıyorsak, bunu niye saymıyoruz. 1951’in son döneminde, dönemin TFF’si profesyonelliği ortaya koyunca tüm futbolcular bir anda profesyonel olmadı.”

ÖNCEKİ ŞAMPİYONLUKLAR İÇİN İLK KEZ BAŞVURU YAPTIK

Metin Sipahioğlu, Galatasaray'ın yalan söylediğini iddia etti: “Mustafa Cengiz ‘Hırsızsınız demiyorum ama...’ diyerek ima yapıyor. G.Saray’ın Divan Başkan Adayı olmuş, TFF’de Tahkim Kurulu Başkanlığı yapmış Türker Arslan malum, aynı camianın insanı. ‘Tahkim Kurulu’na geldi, reddettik, yeni ne geldi?’ diyor. Bu ülkenin nasıl teşkilatlarla yönetildiğinin kanıtı. Türker Arslan’lar, Haluk Ulusoy’lar... Ortada büyük bir yalan var. F.Bahçe bugüne kadar ne TFF’ye, ne Tahkim’e, ne TBMM’ye, ne de başka bir kuruma hiçbir resmi başvuru yapmamıştır. Hiçbir başvuru yapmadığımız için kulübümüze verilmiş ret yoktur.”

ULUSOY DÖNEMİ MÜRACAT REDDEDİLDİ, BELGESİ TFF'DE

Yusuf Günay'dan yanıt gecikmedi. G.Saray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay Metin Sipahioğlu’nun “Daha önce başvurumuz olmadı” sözlerine yanıt verdi. Eski başkan Aziz Yıldırım’ın bir açıklaması ekrana getirilirken, Günay, “Aziz Yıldırım Bey’in sözleri ile bu yıldızlarla ilgili başvurularının olduğunu gösterdiler. Kendisinin konuşması ortada” dedi. Daha önceki başvurunun yapıldığı dönemde Tahkim Kurulu Başkanı olduğunu belirten Türker Arslan ise şunları söyledi: “Haluk Ulusoy döneminde bir müracaat yapıldı, biz de onayladık. F.Bahçe’nin talebini reddettik. Bu bir vakıa. TFF’nin arşivindedir.”