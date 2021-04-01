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GeriFutbol Son dakika: Fenerbahçe'den Galatasaray'a 1959 öncesi şampiyonluk daveti!
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Futbol
Haber Giriş: 01.04.2021 - 17:02 | Son Güncelleme:

Son dakika: Fenerbahçe'den Galatasaray'a 1959 öncesi şampiyonluk daveti!

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Son dakika: Fenerbahçe'den Galatasaray'a 1959 öncesi şampiyonluk daveti!

Fenerbahçe Kulübü, 1959 yılı öncesi şampiyonlukları başvurusuyla ilgili Galatasaray'ı tartışmaya davet etti.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

Kulübümüzün resmi belgeler ve kanıtlarıyla talep ettiği, tarih yok sayılamaz dediği; 1959 öncesi Türkiye Şampiyonluklarına dair tamamen kanıtsız şekilde aleyhte iletişim yapan Galatasaray Kulübü’ne açık teklifimizdir. İstediğiniz mecrada (isterseniz sizin kanalınızda) ister Başkan seviyesinde, ister yöneticiler seviyesinde katılımlarla bu konuyu tüm Türkiye önünde tartışmaya davet ediyoruz.

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 1959 öncesi şampiyonluk cevabı!

Son dakika: Fenerbahçeden Galatasaraya 1959 öncesi şampiyonluk daveti

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