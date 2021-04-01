Son Dakika: Aziz Yıldırım'dan Galatasaray'a sert yanıt ve Fenerbahçe'nin başvurusu için açıklama!

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski başkanlarından Aziz Yıldırım, sarı-lacivertlilerin 1959 yılı öncesi şampiyonluklarıyla ilgili başvurusu hakkında A Spor'a konuştu.

İşte Aziz Yıldırım'ın açıklamaları;

Başkanlığı bıraktığımdan beri 3 seneye yakın bir zaman geçti. Bugün artık konuşmam gerekiyor. Artık mecbur olduk, konuşmam gerekiyor. Galatasaray adet haline getirdi. Aziz Yıldırım üzerinden Fenerbahçe yönetimine savaş ilan ettiler. Ben Fenerbahçeli değilim, Fenerbahçe'nin kendisiyim. Ben Fenerbahçe için hapis yattım. Böyle bir insan üstünden Fenerbahçe yönetimiyle tartışma yaratmak kötü. Böyle bir insanı tartışmanın içine katanlar zararlı çıkar. Benim üzerimden bunu yapmak aptallıktır!

ZEKAMI ÖLÇEMEDİĞİ İÇİN...

2014'te, TFF'ye müracaat etmek üzere bir çalışma grubu oluşturduk. Bunu kongrede söylüyorum. Kaba olarak düşünürsen, benim zekamı ölçemediğin için, anlamıyorlar. 2 şampiyonluk sığmıyor diyorum, niye diyorum, yayın payı hakkında diyorum.

G.SARAY'IN İTİRAZ ETMESİ GEREKEN BU

Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluğu olduğunu 2014'te de söylüyorum. Bunlar bunu anlamıyorlar. İnce nokta, aradaki fark. Yayın haklarından payını alacak mı, almayacak mı? Galatasaray'ın itiraz etmesi gereken bu

GS TV'Yİ İZLERKEN UTANDIM

GS TV'yi izlerken utandım. Yayınımı kesip, montajlayarak yayınlıyorlar. Ben bunları zaten belirtiyorum. Kes, doğra, 'Aziz Yıldırım böyle söyledi' de. Bunlar yanlış. Bir daha söylüyorum. Ben herhangi bir adam değilim, ben Fenerbahçe'nin kendisiyim.

GALATASARAY BUNU KAFASINA SOKSUN

Ben Fenerbahçe'nin yanındayım, Fenerbahçe'nin haklı olduğu tüm davalarda Fenerbahçe'nin savunucusuyum. Galatasaray, bunu iyice kafasına soksun

KİMSEYLE TAVLA OYNAMADIM

Kendilerinin şampiyon olması için dua eden insanın FETÖ örgütünün başkanı olduğunu da herkes biliyor. Ben Ali beye de cevap vereceğim. Hakimleri, savcıları üye yaparken, böyle bir örgüt yoktu. Fenerbahçeli olduklarını iddia ediyorlardı. Herhangi bir suçları olmadıkları ispatlandığında, kulübe üye yapıyorduk. Ben kimseyle de tavla oynamadım.

ŞEREFLİ BİR İNSANIM

Ben ve yönetici arkadaşlarım, bu ülkede FETÖ'yle savaşan ilk insanlardan biriyim. Ben şerefli bir insanım, kimseye de şerefsizlik yapmadım. Dikkat etsinler

BENİ MAHKEMEYE VERDİLER

Fenerbahçe, şike yapmadı ama Galatasaray hepimizin gözü önünde şike yapmadı diyorum. Beni mahkemeye verdiler. Deliller burada, ben bir şeylere karışmadım ama Galatasaray karışmış.

FENERBAHÇE SPORUN CUMHURİYETİDİR

Fenerbahçe, sporun cumhuriyetidir. Bu Türkiye Cumhuriyeti ile bir tutulamaz. Bu ülkedeki tek cumhuriyet, Türkiye Cumhuriyeti'dir.

FENERBAHÇELİLER BÖLÜNMESİN

Fenerbahçelilere ricam var. Bölünmesinler, birlik beraberlik içinde olsunlar. Kötü günler aşılır ama idare edenler de bu kulübü layık oldukları yere götürmek için çalışsınlar