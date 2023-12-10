Fenerbahçe ve Galatasaray arayı açtı, puan tablosunda o detay gözden kaçtı! Süper Lig tarihinde ilk...

Haberin Devamı

Süper Lig'de 15. hafta geride kalırken Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ederek hafta başında averajla sürdürdüğü liderliği bırakmadı.

Sarı lacivertliler, Beşiktaş karşısında oyunu domine ederken önemli gol fırsatlarından da yararlanamadı. Maça daha etkili başayan Fenerbahçe, 10. dakikada öne geçen taraf oldu. Ferdi'nin soldan pasında ceza alanında topla buluşan Tadic'in yerden pasında Edin Dzeko kale önünde topa dokundu ve ağları sarstı. Ligdeki gol sayısını 12'ye yükselten Dzeko, gol krallığında Icardi'yi yeniden yakaladı. Edin Dzeko'nun golü, Beşiktaş'un bu sezon iç sahada yediği en erken gol oldu.

Haberin Devamı

BEŞİKTAŞ PENALTIDAN EŞİTLİĞİ YAKALADI

Beşiktaş, 21. dakikada penaltı kazandı. İtirazlar sebebiyle 24. dakikada kullanılabilen penaltıda topun başına geçen Oxlade-Chamberlain, skora dengeyi getirdi. Alex Oxlade-Chamberlain, Mario Gomez'den (2015/16) bu yana Beşiktaş forması giydiği ilk Süper Lig sezonunda hem Galatasaray hem de Fenerbahçe filelerini havalandıran ilk oyuncu oldu.

İKİNCİ YARIDA BİR PENALTI DAHA

1-1 sona eren ilk yarının ardından Fenerbahçe ikinci yarıya da topa sahip olarak başladı. 61. dakikada ceza alanında Szymanski yerde kalınca Sarı-lacivertli oyuncular penaltı bekledi. Oyunu devam ettiren Atilla Karaoğlan, oyun durunda VAR'dan izleme tavsiyesi aldı ve monitöre gitti. Bailly'nin Szymanski'ye müdahalesini izleyen Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi. 63. dakikada topun başına geçen Dusan Tadic, takımını yeniden öne geçirdi.

VAR'DAN BİR UYARI DAHA, TADIC PENALTIDA MERT'İ GEÇEMEDİ

Maçın uzatma dakikalarında Bailly'nin ceza alanında koluna çarpan topta Atilla Karaoğlan oyunu devam ettirdi. VAR'dan gelen izleme tavsiyesi üzerine monitöre giden Karaoğlan, beyaz noktayı bir kez daha gösterdi. m90+3'te topun başına gelen Tadic, penaltıda Mert Günok'u geçemedi. Mert, bu sezon en çok kurtarış yaptığı maçı oynadı.

Haberin Devamı

PERDEYİ SZYMANSKI ÇOK ŞIK KAPATTI

90+6. dakikada sahneye çıkan Szymanski, şık bir vuruşla gecenin yıldızı Mert'i mağlup etti ve maçın skorunu belirledi: 3-1.

PUAN TABLOSU ŞEKİLLENDİ, TARİHTE İLK...

Galatasaray'ın Adana Demirspor galibiyetinin ardından büyük önem taşıyan mücadele sonrası puan tablosu da şekillendi.

Fenerbahçe ile Galatasaray, rakipleriyle aradaki farkı giderek açtı. Süper Lig tarihinde iki takımın; ligin ilk bölümünde diğer grupla farkı bu denli açtığı bir sezon bulunmuyor.

Henüz 15. haftada 40'ar puanlı Fenerbahçe ve Galatasaray'ı 26 puanlı Kayserispor ve Beşiktaş takip ediyor.

Haberin Devamı

FENERBAHÇE VE GALATASARAY DIŞINDA AVERAJ DA ÇİFT HANELERE ULAŞABİLEN YOK

Dikkat çekici bir istatistik de averaj rakamlarında göze çarpıyor. Fenerbahçe 29, Galatasaray 22 averajla kazanılan maçlarda fark yaratmaya devam ederken ligin diğer takımları çift haneli rakamlara ulaşamadı.

Hatta üçüncü sıradaki Kayserispor +5, dördüncü sırada yer alan Beşiktaş ise +3 averajda kaldı.

Bu durum ligin kalitesiyle ilgili tartışmaları beraberinde getirdi. Yazarımız Uğur Meleke de konuyu köşesine taşırken Efes ile Ülker'in basketbolda yıllar önceki dominasyonunu hatırlattı.

Meleke, bugünkü yazısının 'ÜLEF Ligi gibi' başlığında konuya şu ifadeleri kullanarak değindi:

Haberin Devamı

"15 hafta sonunda ligde 40 puan barajına iki takım birden ulaştı. Arkalarındaysa 30 puanı bulabilen dahi yok. Bu da 65 yıllık lig tarihinde bir ilk. 2000’lerde basketboldaki Efes-Ülker dominasyonunu anlatmak için kullanılan ‘ÜlEf Ligi’ tabirini hatırlatan bir sezon yaşıyoruz sanki Süper Lig’de."