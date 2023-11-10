Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın mağlubiyetleri sonrası spor yazarları ne dedi? 'Bu takımda oynayamaz!'

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UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, Ludogorets'e 2-0 mağlup olurken, Beşiktaş'ta ligdeki kötü gidişat Avrupa'da da devam etti.

Uğur Meleke ile Güntekin Onay, temsilcilerimizin maçlarını köşelerine taşıdı.

Uğur Meleke: Son iki maçta daha ciddi olmak lazım

Dermendhzhiev’in ekibi ilk maçta da Fenerbahçe’ye güçlük çıkarmıştı, uzun toplarla ve Tekpetey’in kuvvetiyle tehditler yaratmışlardı. O günden sonra ligde üçte üç yaptılar, dün de iç sahada Fenerbahçe’ye karşı daha derli-toplu bir takımla, daha etkili bir futbol sahnelediler.

YUSUF'UN DİZİ TİTREMEDİ

Sarı-lacivertliler as/yedek karma bir takımla çıktı maça. 17 yaşındaki solak stoper Yusuf Ayçiçek’i tebrik ederim, dizleri hiç titremedi. Düzenli oynamayan diğer oyunculardan Kent, her Konferans Ligi maçında olduğu gibi yine dağınıktı. Batshuayi istekli ama bitiricilik konusunda problemli. Zajc-Crespo da Polonyalı merkez orta saha Piotrowski’ye karşı üstünlük sağlayamadılar. İki maçta da harika oynayan Piotrowski dün farkı yarattı zaten.

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Fenerbahçe dün Razgrad’dan istediğini alamadı ama kalan iki müsabakada ciddiyetini koruyup grubu lider tamamlamalı. Böylece hem son 32 turunu pas geçmiş olacaklar, hem de Konferans Ligi’nde galibiyet başına 600 bin euro gibi ciddi bir ödül söz konusu.

BEŞİKTAŞ'TAKİ DÜŞÜŞÜN SEBEBİ YÖNETİM ZAFİYETİ

Kupadaki diğer temsilcimiz Beşiktaş’sa rahatlıkta 6-7 puan alabileceği Lugano-Bodo sürecini 0 çekerek tamamladı. Tabii ki siyah-beyazlıların düşüşünde ana başlık yönetim zafiyeti... Bir yönetim başarısız olduğu için gönderiliyor, ama ne hikmetse o ekipten Ahmet Nur Çebi yeni başkan oluyor. O yönetim de başarısız olduğu için gönderiliyor, yine o ekipten bir isim başkan adayı! Eğer Beşiktaş doğru yönetiliyorsa neden başkan değiştiriyor? Eğer doğru yönetilmiyorsa, neden başarısız yöneticiler başkanlıkla ödüllendiriliyor?

ISMAEL'İ KİM GETİRDİ?

Orta sınıf uzmanı Valerien Ismael’i tarihi boyunca şampiyonluk yarışı yapan Beşiktaş’a kim getirdi? Beşiktaş’ın geleceği Rıdvan-Serdar-Emirhan’ı 11 milyona satıp o parayla Ocak’ta Afrika Kupası’na gidecek 8 adam içeren bu kadroyu kim kurdu? Ayrıca Şenol Güneş’in ekibi başarısızsa niye onun yardımcısı göreve geldi? Bu teknik kadroların hamaset odaklı basın açıklamaları, Beşiktaş’ın tarihine-geleneğine yakışıyor mu?

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Güntekin Onay: Amartey'in hediyesi



Puan kaybına kesinlikle tahammül yoktu. Yani kazanmak şarttı. Ama böylesine hayati önem taşıyan maça siyah beyazlı futbolcuların gerektiği şekilde konsantre olduğunu söylemek mümkün değildi. Daha ilk dakikadan itibaren orta sahada doğru dürüst organize olamayan Beşiktaş, bunun sonucunda hem savunmada hem ofansta sorunlar yaşadı. Bodo/ Glimt tıpkı ilk maçtaki gibi çok kolay pozisyonlara girdi. Özellikle tamamlanamayan hücumlar ve ikinci topların kaybedilmesi, Beşiktaş açısından oyunu kâbusa çevirdi.

BU TAKIMDA OYNAYAMAZ

Daniel Amartey’in bu takımın stoperi olmadığı, oynamaması gerektiği ilk günden belliydi. Kötü performansıyla Şenol Güneş’in istifasında büyük payı olan Amartey dün de Eric Bailly’nin sakatlığı sonrası girdiği maçta ilk golü rakibe resmen hediye etti. Çevre kontrolü yapmaması sonucu boşta kalan Moumbagna, Amertey’in bu hatasını affetmedi ve Bodo’yu 1-0 öne geçiren golü attı. İlk yarıda Bailly’nin sakatlanıp çıkması bana göre bu maçın dönüm noktasıydı.

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OYUNCULARIN DA KAFASI SEÇİMDE

Beşiktaş’ın sadece bonservisine 4.5 milyon Euro ödediği, başkan Ahmet Nur Çebi’nin sürekli övgüyle bahsettiği Bakhtiyar Zaynutdinov dün akşam saman alevi gibiydi. Zaman zaman iyi işler yaptı ama skora etki edemeyince devre arası oyundan alındı.

Yerine giren Tayfur Bingöl, çalışkanlığıyla orta sahaya dinamizm katarken, şahane bir gol attı. Sahanın kötülerinden Milot Rashica’nın yerine giren Ante Rebic de en iyi maçlarından birini oynadı.

Sonuçta Beşiktaş bir kez daha kaybetti. Dünkü maç gösterdi ki, siyah beyazlılarda sadece taraftarların değil, futbolcuların da aklı başkanlık seçiminde. Yeni seçilecek başkanla birlikte teknik direktörün değişecek olması, belli ki oyuncuların zihinlerini bir hayli meşgul ediyor ve bu da sahaya yansıyor.

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