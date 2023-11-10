Ludogorest-Fenerbahçe maçında 17'lik Yusuf Akçiçek siftah yaptı! Takımının en iyisi oldu

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UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, Ludogorets'e 2-0 mağlup olurken 17 yaşındaki Yusuf Akçiçek'in ortaya koyduğu performans çok konuşuldu.

İSMAİL KARTAL'DAN 4 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, ligde son oynadıkları ve 3-2 mağlup oldukları Trabzonspor maçının 11ine göre 1i zorunlu olmak üzere 4 değişiklik yaptı. Kartal, Samet Akaydın’a statü gereği görev veremezken, İrfan Can Kahveci, Szymanski ve Dzeko’yu yedek soyundurdu. Tecrübeli teknik adam, bu isimlerine yerlerine Yusuf Akçiçek, Miguel Crespo, Ryan Kent ve Michy Batshuayi’ye 11’de yer verdi.

Ludogorets karşısında kaleyi Dominik Livakovic’e emanet eden Kartal, dörtlü savunmada Bright Osayi-Samuel, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde ve Ferdi Kadıoğlu’na forma verdi. Orta sahada İsmail Yüksek ile Miguel Crespo’yu oynatan İsmail Kartal, hücum hattını Ryan Kent, Miha Zajc ve Dusan Tadic’e emanet etti. Tecrübeli teknik adam, gol yollarında ise Michy Batshuayi’ye görev verdi.

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YUSUF AKÇİÇEK İLK RESMİ MAÇINA ÇIKTI

Fenerbahçe’nin Ludogorets ile oynadığı karşılaşmada sarı-lacivertli ekibin 17 yaşındaki oyuncusu Yusuf Akçiçek, İsmail Kartal tarafından ilk 11’de görevlendirildi. 2006 doğumlu oyuncu, Fenerbahçe formasını ilk kez resmi bir maçta terletti.

Yusuf, bu sezon Konferans Ligi'nde Ayyoub Bouaddi'nin (16 yaş 3 gün) ardından bir maça ilk 11'de başlayan en genç oyuncu oldu

SAHANIN EN FAZLA İSABETLİ PAS VEREN OYUNCUSU

Opta'nın verilerine göre; Yusuf Akçiçek, Bulgaristan'dkai maçta en fazla isabetli pas veren oyuncu oldu.

Yüzde 82 pas isabetiyle oynayan genç futbolcu, 8 hava topu mücadelesinin 5'ini kazandı. Ayrıca 5 kez sahip top kazanırken 3 kez de uzaklaştırma yaptı.

17 yaşındaki oyuncu için sosyal medyada da çok sayıda olumlu yorum yapıldı.

İSMAİL KARTAL'DAN ÖVGÜ

Maç sonu genç oyuncusu öven İsmail Kartal, "Yusuf sezon başından beri ara ara antrenmanlara geliyordu. Altyapıyla koordineli bir şekilde gidiyoruz. Hem altyapıdaki oyuncuları ne var ne yok taramak hem de a takıma bir oyuncu monte eder miyiz diye düşünüyorduk. Yusuf'u böyle zorlu bir maçta şans verdik. Ona ne kadar güvendiğimizi gösterdik. Hataları olsa da 17 yaşında bir evladımız. Güzel bir performans sergiledi. Kendisini tebrik ederim." şeklinde konuştu.

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