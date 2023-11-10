Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaybetti, UEFA ülke puanı değişti! Böylesi ilk kez yaşandı...

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UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4'üncü hafta maçları heyecanı dün gece tamamlandı.



Temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yenilgilerle bitirdiği haftanın ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi

GALATASARAY ÜÇÜNCÜ SIRAYA GERİLEDİ

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü maçında konuk olduğu Bayern Münih'e ikinci yarının son anlarında yediği gollerle 2-1 yenildi. Allianz Arena'daki maçta Bayern Münih'in galibiyet golünü 80. dakikada Harry Kane kaydetti. Sarı kırmızılı takımın tek golü ise 90+3'te sonradan oyuna dahil olan Bakambu'dan geldi.

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Bu sonuçla 4 puanda kalan temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'nda 12 puanla lider bulunan Bayern Münih ve 4 puanı bulunan Kopenhag'ın ardından üçüncü sıraya geriledi.

FENERBAHÇE YENİLGİYE KARŞIN LİDER

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu dördüncü hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Ludogorets ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Bulgaristan'da oynanan mücadeleyi Ludogorets 2-0'lık skorla kazandı. Karşılaşmanın 18. dakikasında Piotrowski ile öne geçen ev sahibi ekip devreye 1-0 üstün girdi. Son sözü ise 90+2. dakikada Seco söyledi ve Bulgaristan ekibi sahadan galibiyetle ayrıldı.

Kazanması halinde gruptan çıkmayı garantileme fırsatı olan ancak ilk yenilgisini alan Fenerbahçe 9 puanda kaldı. Ludogorets'in puanı ise 6'ya yükseldi.

BEŞİKTAŞ'TA KÖTÜ GİDİŞAT SÜRÜYOR

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu dördüncü hafta maçında temsilcimiz Beşiktaş da Norveç ekibi Bodo/Glimt'e 2-1'lik skorla kaybetti.

Konuk ekip, 38. dakikada Moumbagna ile öne geçti ve devreye 1-0 üstün girdi. Dakikalar 49'u gösterdiğinde sahneye yine Moumbagna çıktı ve farkı 2'ye çıkardı. Son sözü 64. dakikada Tayfur Bingöl söyledi ve Beşiktaş sahadan puansız ayrıldı.

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Siyah-beyazlılarda Necip Uysal, 90+3. dakikada kırmızı kart gördü. Grupta üst üste 3. yenilgisini alan siyah-beyazlılar, 1 puanla son sırada kaldı. Norveç ekibi ise puanını 7'ye yükseltti.

İLK KEZ TOPLU KAYIP YAŞANDI

Temsilcilerimiz bu sezon ilk kez bir haftada tüm maçları kaybetti ve ülke puanı olumsuz etkilendi.

Avrupa kupalarında 4. hafta maçlarının tamamlanmasıyla birlikte UEFA ülke puanı sıralaması da güncellendi. Temsilcilerimizin puansız geçtiği haftanın ardından puan durumu sıralaması şu şekilde gerçekleşti.

07 - Portekiz: 50 bin 483

08 - Belçika: 42 bin 800

09 - TÜRKİYE: 35 bin 350

10 - İskoçya: 33 bin 250

11 - Avusturya: 31 bin 400

12 - İsviçre: 31 bin 175

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GÖZLER SÜPER LİG'E ÇEVRİLDİ

Avrupa mesaisinin sona ermesiyle gözler Süper Lig'e çevrildi. Bu haftanın maçları ve karşılaşmaları yönetecek hakemler şöyle;



BUGÜN

20.00 Trabzonspor - Konyaspor (Papara Park) CİHAN AYDIN

20.00 MKE Ankaragücü - Antalyaspor (Eryaman) DİRENÇ TONUSLUOĞLU

11 KASIM CUMARTESİ:

13.30 Kasımpaşa - Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan) ÇAĞDAŞ ALTAY

16.00 Alanyaspor - Gaziantep FK (Alanya Oba) TURGUT DOMAN

16.00 Fatih Karagümrük - Sivasspor (Atatürk Olimpiyat) MURAT ERDOĞAN

19.00 Hatayspor - Galatasaray (Mersin) BAHATTİN ŞİMŞEK

12 KASIM PAZAR:

13.30 Pendikspor - Samsunspor (Pendik) BURAK HAKKAN

16.00 Beşiktaş - Başakşehir (Tüpraş) ARDA KARDEŞLER

16.00 Rizespor - İstanbulspor (Çaykur Didi) SARPER BARIŞ SAKA

19.00 Adana Demirspor - Fenerbahçe (Yeni Adana) HALİL UMUT MELER