Beşiktaş-Bodo/Glimt maçında tribünlerden Burak Yılmaz'a tepki ve Sergen Yalçın çağrısı!

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Beşiktaş'ın Bodo/Glimt ile kozlarını paylaştığı UEFA Konferans Ligi maçında Burak Yılmaz, pazar günü Süper Ligde deplasmanda oynanan Antalyaspor karşılaşmasına göre 4 değişikliğe gitti.

Burak Yılmaz, Antalyaspor’a 3-2 kaybedilen karşılaşmaya göre ilk 11’de Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Salih Uçan ve Tayfur Bingölün yerine Mert Günok, Valentin Rosier, Amir Hadziahmetovic ve Jackson Mulekaya forma verdi.

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ABOUBAKAR KADRODAN ÇIKARILDI

Karşılaşma öncesinde ilk 11de adı yazılan Beşiktaş’ın golcü oyuncusu Vincent Aboubakar, maça dakikalar kala kadrodan çıkarıldı. Siyah-beyazlı ekibin Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, takımla ısınmaya çıkarken arka adalesinde yaşadığı ağrıdan dolayı mücadelenin ilk 11inden çıkarılırken yerine Cenk Tosun kadroya dahil oldu.

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MAÇ ÖNCESİNDE TEPKİ

Öte yandan Beşiktaşlı taraftarlar karşılaşma öncesinde teknik sorumlu Burak Yılmaz aleyhinde tezahüratlarda bulundu. Beşiktaş'ın Bodo / Glimti konuk ettiği karşılaşma öncesinde Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, taraftardan tepki gördü. Siyah-beyazlı taraftarlar, takımların ısınma hareketlerini gerçekleştirdiği sırada Burak Yılmaz'ı istemiyoruz şeklinde bir süre tempo tuttu.

GOLLERDEN SONRA DA DEVAM ETTİ

Bodo/Glimt, karşılaşmanın 38. dakikasında Moumbagna'nın golüyle öne geçti. Moumbagna 49. dakikada bir gol daha kaydetti.

Bu gollerden sonra siyah-beyazlı tribünlerden yeniden tepkiler yükseldi.

"Burası Beşiktaş, herkes kendine gelsin" diye bağıran Beşiktaş taraftarları, daha sonra Burak Yılmaz'a tepki gösterdi.

SERGEN YALÇIN TEZAHÜRATLARI

Beşiktaş taraftarları tepkilerin ardından Sergen Yalçın'a yönelik tezahüratlarda bulundu.

Ayrıca oyuncular da ıslıklarla protesto edildi.