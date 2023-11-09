×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş’ta Serdal Adalı başkan adayı olmaya hazırlanıyor

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Serdal Adalı#Süper Lig
Beşiktaş’ta Serdal Adalı başkan adayı olmaya hazırlanıyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2023 21:18

Beşiktaş Kulübü eski 2’nci başkanı Serdal Adalı, 3 Aralık’ta yapılacak olağanüstü seçimde aday olmaya hazırlanıyor.

Haberin Devamı

Beşiktaş'ın eski 2. başkanı Serdal Adalı, 3 Aralık'taki seçimde aday olmayı düşündüğünü açıkladı.

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Bodo/Glimt ile karşılaşacağı maç öncesinde statta basın mensuplarıyla sohbet eden Serdal Adalı, "Çok istek var, bu teveccühe kayıtsız kalacak gibi değilim. Bir iki güne kadar kesin kararımızı vereceğiz. Gelen teveccüh beni çok mutlu etti ve büyük ihtimalle aday olmayı düşünüyorum" dedi.

Adalı ayrıca, Emre Kocadağ’ın mevcut yönetimin devamı olarak anılacağı için, aday olacağını zannetmediğini söyledi.

Gözden KaçmasınBeşiktaş-Bodo/Glimt maçı öncesi Vincent Aboubakar şokuBeşiktaş-Bodo/Glimt maçı öncesi Vincent Aboubakar şoku!Haberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Serdal Adalı#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!