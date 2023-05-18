Canlı anlatım: Fenerbahçe Trabzonspor maçı

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Spor Toto Süper Lig 34. hafta maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.
CANLI ANLATIM
FENERBAHÇE 1-0 TRABZONSPOR
GOL: 11' Batshuayi
İkinci yarı oynanıyor...
İlk yarı sonucu: 1-0
İLK 11'LER
FENERBAHÇE: İrfan Can, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, Arao, Zajc, Arda Güler, Rossi, Valencia, Batshuayi
YEDEKLER: Ertuğrul, İsmail, Henrique, Oosterwolde, Emre, Crespo, Mert Hakan, King, Pedro, Serdar Dursun
TRABZONSPOR: Uğurcan, Eren, Hüseyin, Bartra, Larsen, Doğucan, Siopis, Hamsik, Abdülkadir, Visca, Umut
YEDEKLER: Muhammet Taha, Taha, Gbamin, Arif, Serkan, Bardhi, Trezeguet, Markovic, Lahtimi, Gomez
FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Süper Lig'de Fenerbahçe, Trabzonspor'u konuk ediyor. Saat 20.00'da başlayan mücadele, Bein Sports 1 ekranlarından canlı izlenebilir.
SERDAR AZİZ KADRODAN ÇIKARILDI
FENERBAHÇE'de stoper Serdar Aziz, teknik heyetin kararıyla Trabzonspor maçı kadrosundan çıkarıldı.