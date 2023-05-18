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Canlı anlatım: Fenerbahçe Trabzonspor maçı

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Trabzonspor#Süper Lig
Canlı anlatım: Fenerbahçe Trabzonspor maçı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2023 19:50

Spor Toto Süper Lig 34. hafta maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi, haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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Spor Toto Süper Lig 34. hafta maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.

CANLI ANLATIM

FENERBAHÇE 1-0 TRABZONSPOR

GOL: 11' Batshuayi

İkinci yarı oynanıyor...

İlk yarı sonucu: 1-0

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: İrfan Can, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, Arao, Zajc, Arda Güler, Rossi, Valencia, Batshuayi

YEDEKLER: Ertuğrul, İsmail, Henrique, Oosterwolde, Emre, Crespo, Mert Hakan, King, Pedro, Serdar Dursun

TRABZONSPOR: Uğurcan, Eren, Hüseyin, Bartra, Larsen, Doğucan, Siopis, Hamsik, Abdülkadir, Visca, Umut

YEDEKLER: Muhammet Taha, Taha, Gbamin, Arif, Serkan, Bardhi, Trezeguet, Markovic, Lahtimi, Gomez

FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'de Fenerbahçe, Trabzonspor'u konuk ediyor. Saat 20.00'da başlayan mücadele, Bein Sports 1 ekranlarından canlı izlenebilir.

 

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SERDAR AZİZ KADRODAN ÇIKARILDI

FENERBAHÇE'de stoper Serdar Aziz, teknik heyetin kararıyla Trabzonspor maçı kadrosundan çıkarıldı.

 

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#Fenerbahçe#Trabzonspor#Süper Lig

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