Şampiyonlar Ligi'de Guardiola-De Bruyne, Kadıköy'de Jesus-Arda Güler! Dikkat çeken gerginlik...

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Fenerbahçe ile Trabzonspor, Süper Lig'in 34. haftasında karşı karşıya geldi.

Trabzonspor maçı öncesi ligde son 3 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik alan Fenerbahçe'de Jorge Jesus, İrfan Can, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, Arao, Zajc, Arda Güler, Rossi, Valencia, Batshuayi 11'ini tercih etti.

KİLİDİ AÇTI

Son dönemde takımın değişilmez isimlerinden biri olan Arda Güler, Kadıköy'de kilidi açan isimlerden biri oldu.

Karşılaşmanın 11. dakikasında Fenerbahçe, Batshuayi'nin golüyle öne geçerken asisti yapan isim Arda Güler oldu.

JESUS İLE GERGİNLİK

Mücadeleye ise ikinci yarıda Arda Güler ile Jesus arasındaki diyalog damga vurdu.

Portekizli teknik adam, 59. dakikadaki bir pozisyonda Arda Güler'e kızınca, genç oyuncu tepki göstererek Jesus'a sakin olması gerektiğini söyledi.

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JORGE JESUS'TAN AÇIKLAMA

Yaşananlarla ilgili maç sonu konuşan Jorge Jesus, "Arda konusu özel bir durum değil. Ben sadece ona taktik ve teknik konularda uyarı yapıyorum. Maçın yoğun duygularını yaşarken dışardan yanlış anlaşılabiliyor. Aramızda özel bir durum olmadı. Normal bir hocanın oyuncusuna yaptığı bir uyarıydı. Bugün oynamış olduğu oyun en iyi oyunlarından biriydi" dedi.

AKILLAR DE BRUYNE-GUARDIOLA GELDİ

Bu olayın ardından akıllara geçtiğimiz gün Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Manchester City-Real Madrid maçında yaşananlar geldi.

Manchester City'nin 4-0'lık galibiyet alarak Devler Ligi'nde finale yükseldiği karşılaşmanın ikinci yarısında Kevin De Bruyne'nin topu kaybetmesinin ardından Pep Guardiola ile oyuncu arasında gerilim yaşanmıştı.

Guardiola, Kevin De Bruyne'nin topu sürdüğü bir pozisyon sırasında yedek kulübesinden 'pas ver' diye bağırmıştı. Bu direktiften sonra topu kaptıran Belçikalı orta sahanın sinirli bir şekilde Guardiola'ya dönüp iki kez 'kapa çeneni' diye bağırdığı anlar yayına yansımıştı.

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Maçın ardından konuyla ilgili açıklama yapan Pep Guardiola, "Kevin üç çalım yaptı ve pas atmamız gerektiğinde top kaybettik, çok koştuk. Genel olarak olağanüstü bir oyun oynamamıza rağmen bize daha pahalıya mal olabilirdi." ifadelerini kullanmıştı.