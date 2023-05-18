Fenerbahçe'de Enner Valencia, Alex'in rekoruna ortak oldu!

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Fenerbahçe, Trabzonspor’u 3-1 mağlup ederek rakibine karşı Süper Lig’de sahasındaki yenilmezlik serisini 26 maça çıkardı.



Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor’u konuk etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan sarı-lacivertliler 11. dakikada Batshuayi’nin golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlanırken, 58. dakikada sahneye Luan Peres çıktı. Zajc’ın pasıyla golünü atan Peres, Fenerbahçe formasıyla da ilk golünü kaydetti. Ligde gol krallığında zirvede yer alan Enner Valencia, bu sezonki 28. golüne 71. dakikada ulaşırken, skoru da 3-0’a taşıdı.

Trabzonspor, 80. dakikada Trezeguet’nin penaltıdan kaydettiği golle farkı ikiye indirirken, mücadele de bu sonuçla tamamlandı.



Bu galibiyetle Fenerbahçe, puanını 71’e yükseltirken, Trabzonspor ise 48 puanda kaldı. Kadıköy’de rakibine karşı büyük üstünlüğü bulanan sarı-lacivertliler, bordo-mavililere karşı Süper Lig’de yenilmezlik serisini 26 maça çıkardı. Bu süreçte Kanarya 14 galibiyet elde ederken, 12 maç berabere tamamlandı ve hiç yenilmedi. Fenerbahçe rakip filelere 46 gol gönderirken, kalesinde 21 gol gördü.

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Luan Peres 7 YIL SONRA GOL SEVİNCİ YAŞADI



Müsabakada sarı-lacivertlilerin Brezilyalı savunmacısı Luan Peres, 7 yılın ardından gol sevinci yaşadı. Müsabakanın 58. dakikasında rakip fileleri havalandıran Peres, takımını da 2-0 öne geçirmiş oldu. 28 yaşındaki futbolcu attığı golle 7 yıllık aranın ardından rakip fileleri sarsmış oldu. Peres, son olarak 2016’da Brezilya’nın Porteguese takımında forma giydiği dönemde 2 gol kaydetmişti.

BATSHUAYI 12. GOLÜNÜ ATTI

11. dakikada Arda Güler’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Michy Batshuayi, dar açıdan yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

Mücadeleye 11’de başlayan Belçikalı forvet, 83. dakikada yerini Emre Mor’a bıraktı.



Batshuayi, bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde 3, Ziraat Türkiye Kupası’nda da 2 gol kaydetti.

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VALENCIA, ALEX'İN REKORUNU EGALE ETTİ

Mücadeleye 11’de başlayan Enner Valencia, takımının üçüncü golünü kaydetti. Son haftalardaki suskunluğunu bozan Valencia, 71. dakikada takımının üçüncü golünü kaydetti. Ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşarak yaptığı vuruşta uzak köşeden topu filelere gönderdi.



Süper Lig’de gol krallığı listesinde zirvede yer alan 33 yaşındaki forvet, Trabzonspor ağlarına attığı golle, gol sayısını 28’e yükseltti. Mücadeleye 11’de başlayan Enner Valencia, 72. dakikada yerini Joshua King’e bıraktı.



Sarı-lacivertlilerin efsane futbolcusu Alex de Souza’nın 2010-2011 sezonunda kaydettiği 28 golü egale eden Ekvadorlu yıldız, Fenerbahçe forması altında bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu rekoruna ortak oldu.



Bu sezon 28 lig maçında 28 gole ulaşan Valencia’nın, UEFA Avrupa Ligi’nde 3, Ziraat Türkiye Kupası’nda da 1 golü bulunuyor.

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DIAGNE'NİN REKORUNA 2 GOL KALDI

Süper Lig'de bir yabancının attığı en yüksek gol sayısı rekoru ise 30 golle Mbaye Diagne'ye ait. Valencia, kalan 2 maçta 2 gol daha atarsa rekoru egale edecek, daha fazla golde ise rekor Ekvadorlu golcünün olacak.