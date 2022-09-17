Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus rakiplerin başını döndürüyor

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus her maça farklı 11’ler ve taktik varyasyonlarla çıkma geleneğini UEFA Avrupa Ligi’ndeki Rennes deplasmanında da sürdürdü. Güçlü Fransız ekibi karşısında orta sahada İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci’ye şans veren Jesus, Süper Lig’de son 3 maçta kısa sürelerle şans verdiği ve Dinamo Kiev mücadelesinde yedek oturttuğu Bright Osayi-Samuel’i ilk 11’de oynatarak, rakibin en önemli silahı olan Sulemana’yı kilitlemeyi başardı. Portekizli teknik adamın Rennes deplasmanındaki bir başka önemli sürprizi de Lincoln’ü ilk 11’de sahaya sürmesi oldu.

Lincoln’ü ilk kez sol bek oynatmıştı

‘Oyuncular değişir ama hücumu düşünen, tempolu ve fizik gücü yüksek takım oyunu değişmez’ anlayışını yerleştiren Jesus, sık sık rotasyon yaparak hem elindeki oyuncuların tamamını kullanıp forma adaleti sağlıyor hem de rakipler için Fenerbahçe’yi ‘tahmin edilemez bir ekip’ haline dönüştürüyor. Jesus’un dikkat çeken bir başka özelliği de maç içinde oyun sistemini değiştirmekten korkmaması. Usta bir satranç oyuncusu gibi 3’lü savunmadan 4’lüye geçip, Adana Demir maçında Lincoln’ü kariyerinde sol bek oynatması gibi bazı oyuncuları sürpriz mevkilerde görevlendirebiliyor. Bütün bu cesur hamleler doğal olarak Fenerbahçe’nin rakiplerin işini daha da zorlaştırıyor.

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FRANSA MEDYASINDA FENERBAHÇE ŞAŞKINLIĞI

Fenerbahçe’nin Rennes deplasmanında 2-0 geriden gelip 2-2 berabere kalması Fransız basınında da büyük yankı yarattı.

L’Equipe gazetesi, Rennes’in son dakikalarda gelen penaltı golüyle adeta yıkım yaşadığını belirterek, “Traore’nin oyundan atılmasının ardından Rennes, Fenerbahçe’nin geri dönüşüne direnemedi. Bourigeaud iki hata yaparak Fenerbahçe’nin geri dönüşünde başrol oynadı” dedi. Diğer medya kuruluşlarının maçla ilgili başlık ve yorumları şöyle:

RENNES HER ŞEYi MAHVETTi

Foot Mercato: Rennes, Fenerbahçe’ye takıldı. Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci’den gelen harika gol sayesinde mucizevi bir şekilde geri dönüşe imza attı.

Maxi Foot: Rennes her şeyi mahvetti. Gerçek bir karışıklık... Traore’nin kırmızı kartı ve Bourigeaud’un aptalca penaltısı Fenerbahçe’nin geri dönüşüne zemin hazırladı.

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Le Figaro: Gecenin kahramanı Kahveci. Attığı golde kalitesini gösterdi.