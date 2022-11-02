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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus kariyerinde en çok etkilendiği ismi açıkladı

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#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Avrupa Ligi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus kariyerinde en çok etkilendiği ismi açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2022 19:29

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, UEFA'nın resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. UEFA Avrupa Ligi B Grubu son haftasında Dinamo Kiev'le oynayacakları maç öncesi basın toplantısında da konuşan Portekizli teknik adam, grup liderliği için Rennes'in şansının daha yüksek olduğunu söyledi.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Dinamo Kiev maçı öncesi hem UEFA'ya hem maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Basın toplantısında yaptığı açıklamada, evinde oynayacak olmasından dolayı Rennes'in daha avantajlı olduğunu belirten Jesus, "Grubun sıralaması belirlenmedi. Rennes ve Fenerbahçe'nin birinci bitirerek direkt son 16'ya kalma ihtimali var. Biliyoruz ki, atılan goller belirleyici olabilir. Teorik olarak avantajlı olan Rennes. Evlerinde oynayacaklar. Dinamo Kiev'e göre daha az güçlü bir takımla oynayacaklar. Biz kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapıp Rennes maçını bekleyeceğiz. Son maçımızı oynayacağız ve kazanırsak, bir tur atlayabiliriz. Bizim maça ve Rennes maçının skorlarına bakacağız. Biz yine kazanmak için oynayacağız. Bir galibiyet alırsak, iyi olacak ama liderliği garantilemeyecek. Daha çok gol atan lider olacak, biliyoruz." dedi.

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Futbolda her geçen yıl daha da tecrübe kazandığını söyleyen Jesus, "Yıllar bana giderek daha fazla bilgi veriyor. Teknik direktörlük kariyerim de her geçen yıl daha iyiye gidiyor. Bugün 60'lı yaşlardayım, 40 yaşımdakinden daha iyi bir teknik direktörüm." dedi.

"KİTAPLARDAN HOCALIK YAPILMAZ"

"Benim için en önemli şey, oyun fikirlerini ve antrenman şeklini kuran yaratıcı teknik direktördür. Her teknik direktör, diğerlerinden daha fazla kazanmak için fikirlerini nasıl oluşturacağını bilmek zorundadır. Eğer değilse, kitaplara bağlı kalmanız gerekir ancak futbol kesin bir bilim olmadığı için kitaplarla asla teknik direktörlük yapılmaz"

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"BENİ EN ÇOK ETKİLEYEN KİŞİ CRUYFF"

Teknik adamlık kariyerinde en çok etkilendiği kişinin Hollandalı efsane Cruyff olduğunu belirten Jesus, "Rinus Michels ve Stefan Kovacs ile o büyük Ajax'ın ortaya çıktığı zamanları gördüm. Oyun hakkında farklı bir fikir ortaya koydular. Herkesin savunma ve hücum yapması gereken dinamik futbolun yaratıcısı onlar. Sonra Cruyff bir teknik direktör olarak bu felsefeyi takip etti ve ben de bunu gerçekleştirmek istedim. İşte o zaman kariyerim başladı ve Barcelona'da staj yaptım. Beni en çok etkileyen kişi Cruyff' oldu" diye konuştu.

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"HENÜZ BİR ŞEY KAZANMADIK"

Sarı lacivertli takımla henüz bir şey kazanmadıklarını kaydeden deneyimli teknik adam, "Fikirlerinizi uygulama şekliniz oyuncularla ilgilidir. Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde iyi gidiyor ama henüz bir şey kazanmadık. Fikirlerimin takım tarafından özümsendiğini söylemek doğru değil, daha başlangıç aşamasındayız" açıklamasını yaptı.

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#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Avrupa Ligi

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