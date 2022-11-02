Manuel Neuer cilt kanseri olduğunu açıkladı! '3 kez ameliyat oldum...'

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Bayern Münih'in Bundesliga'da ve Avrupa kupalarında son 10 yıla uzanan başarısında önemli pay sahibi olan, Almanya Milli Takımı'nın 2014 Dünya Kupası'nı kazanmasında başrol oynayan Manuel Neuer'den hayranlarını üzecek bir itiraf geldi.

Kadın tenisinin önemli isimlerinden Angelique Kerber ile bir cilt bakım markası oluşturan Neuer, bu yatırımı piyasaya çıkarmasının asıl sebebinin hastalığı olduğunu söyledi.

"CİLT KANSERİNE YAKALANDIM, 3 KEZ AMELİYAT OLDUM"

Vatandaşı Kerber ile çıkardığı cilt bakım ürünlerinin tanıtım videosunda konuşan Neuer; "İkimizin de deri hastalıklarıyla ilgili geçmişi var. Benim cildimde güneş kaynaklı hiperpigmentasyon bulunuyor. Cilt kanserim var ve bu sebeple yüzümden üç kez ameliyat oldum. Konu güneşten korunmak olduğunda buna maksimum önemi vermemiz gerekiyor. Dışarıda, güneşin altında çok fazla antrenman yaptığımız için cildimizi korumak bizim için büyük ihtiyaç." dedi.

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"ARALIK 2021'DEN BU YANA CİLT KANSERİ"

Neuer'in açıklamalarının ardından Alman Bild gazetesi, 36 yaşındaki kaleciye cilt kanseri teşhisinin Aralık 2021'de konulduğunu iddia etti. Yüzünden üç kez operasyon geçirdiğini söyleyen Neuer'in bazı dönemler yüzünde yara bandı olduğunun da altı çizildi. Alman file bekçisi, yüzündeki yara bandıyla ilgili sorulan soruları yanıtsız bırakmıştı.

FUTBOL OYNAMASINA ENGEL DEĞİL! DÜNYA KUPASI...

Bu sezon Bayern Münih'in kalesinde 9 maça çıkan Neuer, omuz sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan ayrı kalıyordu. CİLT KANSERİ geçirdiği dönemde kalesini korumaya devam eden efsane kalecinin Almanya ile Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na gitmesine engel teşkil etmediği belirtildi. Neuer omuz sakatlığını atlattığı takdirde Dünya Kupası'nda ülkesi adına mücadele edebilecek.

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BAYERN MÜNİH İNANILMAZI BAŞARDI

Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu'nda mücadele eden Bayern Münih, Neuer'siz çıktığı maçta sahasında Inter’i 2-0’lık skorla geçerek grupta 6’da 6 yaptı ve 18 puanla ilk sırada yer alarak son 16 turuna yükseldi. Inter ise 10 puanda kalarak ikinci sıradan tur atlayan bir diğer takım oldu. Viktoria Plzen'i 4-2 deviren üçüncü Barcelona, UEFA Avrupa Ligi'ne kalırken; Viktoria Plzen ise puanla tanışamadan Avrupa'ya havlu attı.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2019/20 ve 2020/21’in ardından üçüncü kez grup aşamasını altıda altı yaparak tamamlayan Bayern Münih, turnuva tarihinde bunu en fazla kez başaran takım oldu.