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Hull City'nin yeni teknik direktörü belli oldu! Acun Ilıcalı el sıkıştı...

Güncelleme Tarihi:

#Acun Ilıcalı#Hull City#Liam Rosenior
Hull Citynin yeni teknik direktörü belli oldu Acun Ilıcalı el sıkıştı...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2022 10:47

Şota Arveladze ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Acun Ilıcalı'nın kulübü Hull City'de yeni teknik direktör belli oldu.

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Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'de Şota Arveladze ile yolların ayrılmasından bu yana devam eden teknik direktör arayışlarında yeni bir gelişme yaşandı.

PEDRO MARTINS İLE ANLAŞILAMAMIŞTI

Şota Arveladze'nin ardından takımı geçici olarak yardımcı antrenör Andy Dawson'a emanet eden Acun Ilıcalı, Portekizli teknik adam Pedro Martins ile görüşmüş, prensip anlaşmasına varıldıktan sonra birlikte maç izlemişti ancak yapılan son görüşmelerde tarafların anlaşmaya varamadıkları açıklanmıştı.

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Hull Citynin yeni teknik direktörü belli oldu Acun Ilıcalı el sıkıştı...

YENİ TEKNİK DİREKTÖR İÇİN KARAR VERİLDİ

Andy Dawson yönetiminde 8 maça çıkan Hull City, bu dönemde 3 maç kazanıp 5 mağlubiyet aldı. Son iki maçında evinde Blackburn Rovers'a ve Middlesbrough'a mağlup olan Turuncu-siyahlı ekipte Andy Dawson ile yola devam edilmeme kararı verildi.

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Hull Daily Mail'in haberine göre Acun Ilıcalı, teknik direktörlük görevi için Liam Rosenior'u getirme karar aldı.

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5 KASIM'DA TAKIMIN BAŞINDA OLACAK

Son olarak Derby County'de yardımcı antrenör olarak görev yapan, Andy Dawson gibi kulüpte geçici olarak teknik direktörlük de yapmıştı. 21 Eylül'de takımdan ayrılan 38 yaşındaki teknik adamın geçen hafta sonu Hull City'nin stadyumunda Acun Ilıcalı ile görüştüğü ve prensip anlaşmasına vardığı ifade edildi.

Liam Rosenior ile 2 gün içerisinde sözleşme imzalanacağı ve İngiliz teknik adamın 5 Kasım'daki Millwall maçına takımın başında çıkacağı belirtildi.

Hull Citynin yeni teknik direktörü belli oldu Acun Ilıcalı el sıkıştı...

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#Acun Ilıcalı#Hull City#Liam Rosenior

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