Sergen Yalçın'ın dikkat çeken değişimi! Botoks mu yaptırdı? Bizzat açıkladı

Haberin Devamı

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın, dün akşam TV100'de yayınlanan 'Az Önce Konuştum' isimli programa katıldı. Yalçın, Beşiktaş'ta yaşadığı şampiyonluk, ayrılık süreci ve gelecek planlarına ilişkin dikkat çeken açıklamalar kullandı ancak açıklamalarından çok yüzündeki değişim konuşuldu.

BOTOKS MU YAPTIRDI? DEĞİŞİMİN SEBEBİ...

Canlı yayınlanan programdaki görüntüsüyle sosyal medyada gündem olan Sergen Yalçın'ın botoks yaptırdığı yönünde iddialar ortaya atıldı. Geçen yıl aynı dönemde yine Az Önce Konuştum'a katılan Sergen Yalçın'ın o programdaki görüntüsüyle dünkü programdaki görün yan yana konulduğunda gözlerindeki fark bariz bir şekilde belli oluyordu.



Programın bir bölümünde yüzündeki değişimle ilgili konuşan Sergen Yalçın, yaptırdığı operasyonu açıkladı.

Haberin Devamı

"2-3 hafta önce göz kapaklarımdan ameliyat oldum. Şu an iyiyim. Botoks falan yaptırmadım. Yaptır diyorlar da yaptırmıyorum."

"ABOUBAKAR BENCE O KADAR DA SAKAT DEĞİLDİ"

Galatasaray ile şampiyonluk yarışını tek golle kazandıkları sezon sakatlığı gündem olan Aboubakar ile ilgili konuşan Sergen Yalçın; "2-3 maçlık sakatlığı vardı tabii ama 12 maç oynamadı. Bende o sakatlık 10-12 maçlık sakatlık değildi. Anlatmayacaktım ama anlatacağım... Sivas'a maça gittik. Aboubakar sakattı, buna baskı yaptılar oyna diye. Bu da 'Tamam ben oynayacağım kendimi riske atacağım' falan dedi. Maç başladı, zaten hiçbir şey yapmıyor. Depar bile atmıyor, koşmuyor. Çok rutin oynuyor. Dakika 44'e falan geldi, bir pozisyon oldu bu kendini yere attı 'Aah!' diye bağırmaya başladı. Dedim 'Ne oldu ya, vuruldu mu bu?' dedim. Benim maçta çapraz bağlarım falan koptu. Böyle bir acı hissetme modeli yok, olamaz yani. Sakatlandım dersin, devreye bir dakika var zaten. 'Hocam beni değiştir' dersin. Öyle hareketler yaptı ki sahada, ben güleceğim ama kendimi zor tutuyorum. Kamera çekiyor rezil olacağız. Dedim herhalde vuruldu bu, tribünden falan ateş ettiler bir bakın buna... O kadar abartmaya da gerek yok."

Haberin Devamı

"ARDA GÜLER GÖRDÜĞÜM EN YETENEKLİ FUTBOLCU"

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler hakkında da konuşan Yalçın şunları söyledi:

Arda Güler, benim gözümle gördüğüm en yetenekli yerli futbolcu. İnanılmaz yetenekli bir oyuncu. Bir gün tesadüfen bir Fenerbahçe maçı izliyorum, son 10 dakikalık bölümde Arda Güler oyuna girdi, seyrettim. Ben başka gözle bakarım oyuncuya. Topu alışına, ne düşündüğüne, nereye atıyor diye düşünüyorum. Kafası çok çalışıyor Arda Güler'in. İnşallah bozulmaz, sağlam devam eder. Avrupa'da büyük işler yapabilir. İnşallah beni de geçer.