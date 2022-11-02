Haberin DevamÄ±

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. haftasÄ±nda Polonya'da Dinamo Kiev ile karÅŸÄ±laÅŸacak olan FenerbahÃ§e'nin 22 kiÅŸilik kadrosu belli oldu. Gustavo Henrique, Mert Hakan YandaÅŸ, Luan Peres, Diego Rossi ve Ä°rfan Can EÄŸribayat kadroya dahil edilmedi. Ä°rfan Can EÄŸribayat'Ä±n bugÃ¼n yapÄ±lan antrenmanda hafif bir sakatlÄ±k geÃ§irdiÄŸi ve bu yÃ¼zden kadroya alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.

Ä°ÅŸte FenerbahÃ§e'nin Dinamo Kiev kadrosu:

Altay, ErtuÄŸrul, Furkan, OsayÄ±, Szalai, Serdar Aziz, YiÄŸit Efe, Yusuf, Alioski, Ferdi, Arao, Ä°smail, Zajc, Crespo, Emre Mor, Lincoln, Ä°rfan Can, Arda GÃ¼ler, King, Valencia, Pedro, Batshuayi.

Â