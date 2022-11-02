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Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev maçÄ± kadrosu açÄ±klandÄ±

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Dinamo Kiev#Sporanasayfa
FenerbahÃ§enin Dinamo Kiev maÃ§Ä± kadrosu aÃ§Ä±klandÄ±
OluÅŸturulma Tarihi: KasÄ±m 02, 2022 15:06

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda yarÄ±n Dinamo Kiev karÅŸÄ±sÄ±na liderlik parolasÄ±yla Ã§Ä±kacak olan FenerbahÃ§e'nin 22 kiÅŸilik kadrosu aÃ§Ä±klandÄ±.

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UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. haftasÄ±nda Polonya'da Dinamo Kiev ile karÅŸÄ±laÅŸacak olan FenerbahÃ§e'nin 22 kiÅŸilik kadrosu belli oldu. Gustavo Henrique, Mert Hakan YandaÅŸ, Luan Peres, Diego Rossi ve Ä°rfan Can EÄŸribayat kadroya dahil edilmedi. Ä°rfan Can EÄŸribayat'Ä±n bugÃ¼n yapÄ±lan antrenmanda hafif bir sakatlÄ±k geÃ§irdiÄŸi ve bu yÃ¼zden kadroya alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.

Ä°ÅŸte FenerbahÃ§e'nin Dinamo Kiev kadrosu:

Altay, ErtuÄŸrul, Furkan, OsayÄ±, Szalai, Serdar Aziz, YiÄŸit Efe, Yusuf, Alioski, Ferdi, Arao, Ä°smail, Zajc, Crespo, Emre Mor, Lincoln, Ä°rfan Can, Arda GÃ¼ler, King, Valencia, Pedro, Batshuayi.

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FenerbahÃ§enin Dinamo Kiev maÃ§Ä± kadrosu aÃ§Ä±klandÄ±

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#Fenerbahçe#Dinamo Kiev#Sporanasayfa

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