Fenerbahçe sol bekte istikrarı sağlayamadı, Jorge Jesus sürekli değişime gitti

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Hasan Ali Kaldırım’ın Temmuz 2019’da Audi Cup’ta yaşadığı sakatlıktan bu güne bir türlü ideal sol beki bulup takıma monte edemeyen Fenerbahçe bu sene de bu mevkide 6 farklı isime görev verdi. Teknik direktör Jorge Jesus orijinal mevkisi sol bek olmasına rağmen Ezgjan Alioski’yi öncelikle olarak tercih etti. Ara transfer döneminde 6 milyon Euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Oosterwolde de uzun adaptasyon sürecinin ardından yaşadığı sakatlıktan çabuk dönemeyince performansı beğenilmeyen isimler arasında yer aldı.

DEVŞiRME iSiMLER OYNADI

Asıl bölgesi merkez orta saha olmasına rağmen sakatlanana kadar Lincoln Henrique bu mevkideki sıkıntıyı çözmeye çalıştı. Sol bekte son haftalarda gerçek mevkii stoper olan Luan Peres görev yapmaya başladı. Sağ bekte oynayan OsayiSamuel de bazen maç içerisinde bu mevkiye kaydırıldı.

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EN iYiSi FERDi KADIOĞLU

Vitor Pereira’dan sonra ağırlıklı olarak sol bekte forma giyen Ferdi Kadıoğlu da sol bek sorununun çözümü uğruna daha verimli olabileceği önde çok az görev aldı.

JESUS BU BÖLGEDE SÜREKLi DEĞiŞiME GiTTi

Futbolcu Maç Sol bek

Ferdi Kadıoğlu 43 9

Lincoln Henrique 35 7

Ezgjan Alioski 26 17

Jayden Oosterwolde 21 19

Luan Peres 15 9

Osayi-Samuel 36