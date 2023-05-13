Fenerbahçe Beko'nun Darüşşafaka'yı yendiği maçta Itoudis ile Motley arasında gerginlik yaşandı

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko, Darüşşafaka Lassa'ya konuk oldu.
Fenerbahçe Beko, Darüşşafaka Lassa'yı 79-73 mağlup etti.
Fenerbahçe Beko'da Hayes-Davis 16, Pierre 14, Jekiri 12, Şehmus 12, Wilbekin 8, Melih 6, Dorsey 4, Samet 3, Metecan 3, Motley 1 sayıyla oynadı.
Darüşşafaka Lassa'da ise Doğuş Özdemiroğlu'nun 20 sayı 3 ribaund 3 asisti, Ercan Osmani'nin 12 sayı 9 ribaund 2 asisti galibiyete yetmedi.
ITOUDİS VE MOTLEY ARASINDA GERGİNLİK
Büyük heyecana sahne olan maçta Fenerbahçe Başantrenörü Dimitris Itoudis ile Amerikalı oyuncu Johnathan Motley arasında tartışma yaşandı.
Koç Dimitris Itoudis, Johnathan Motley’i benchten kovarken Amerikalı basketbolcu da soyunma odasına gitti.