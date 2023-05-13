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Fenerbahçe Beko'nun Darüşşafaka'yı yendiği maçta Itoudis ile Motley arasında gerginlik yaşandı

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#Fenerbahçe#Fenerbahçe Beko#Darüşşafaka
Fenerbahçe Bekonun Darüşşafakayı yendiği maçta Itoudis ile Motley arasında gerginlik yaşandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2023 22:58

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Fenerbahçe Beko, Darüşşafaka Lassa'yı 79-73 mağlup etti. Karşılaşmada Fenerbahçe Başantrenörü Dimitris Itoudis ile Johnathan Motley arasında gerginlik yaşandı.

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko, Darüşşafaka Lassa'ya konuk oldu.

Fenerbahçe Beko, Darüşşafaka Lassa'yı 79-73 mağlup etti.

Fenerbahçe Beko'da Hayes-Davis 16, Pierre 14, Jekiri 12, Şehmus 12, Wilbekin 8, Melih 6, Dorsey 4, Samet 3, Metecan 3, Motley 1 sayıyla oynadı.

Darüşşafaka Lassa'da ise Doğuş Özdemiroğlu'nun 20 sayı 3 ribaund 3 asisti, Ercan Osmani'nin 12 sayı 9 ribaund 2 asisti galibiyete yetmedi.

ITOUDİS VE MOTLEY ARASINDA GERGİNLİK

Büyük heyecana sahne olan maçta Fenerbahçe Başantrenörü Dimitris Itoudis ile Amerikalı oyuncu Johnathan Motley arasında tartışma yaşandı.

Koç Dimitris Itoudis, Johnathan Motley’i benchten kovarken Amerikalı basketbolcu da soyunma odasına gitti.

Fenerbahçe Bekonun Darüşşafakayı yendiği maçta Itoudis ile Motley arasında gerginlik yaşandı

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#Fenerbahçe#Fenerbahçe Beko#Darüşşafaka

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