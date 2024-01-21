Fenerbahçe - Samsunspor maçında tartışma yaratan pozisyon! Yenilen gol öncesinde faul var mı?

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Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, şampiyonluk mücadelesinde kritik puan kayıpları yaşarken yenilen gol öncesindeki faul pozisyonu tartışma yarattı.

Süper Lig’de Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında önemli iki puan kaybetti. Sarı-lacivertliler bu sezon sahasında 3. kez puan kaybı yaşadı.

Müsabakanın 12. dakikasında 1-0 öne geçen sarı-lacivertliler, 62. dakikada kalesinde gole engel olamadı.

Müsabakanın 61. dakikasında Fenerbahçeli İsmail Yüksek ile ikili mücadeleye girişen Samsunsporlu Flavien Tait yerde kalırken hakem Bahattin Şimşek faul düdüğünü çaldı.

İSMAİL YÜKSEK YAN HAKEMİ GÖSTERDİ

Bu pozisyon sonrası itirazda bulunan İsmail Yüksek, yardımcı hakemi göstererek pozisyonda faul olmadığını belirtti.

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Bahattin Şimşek'in kararı değişmezken frikik atışında topun başına geçen Emre Kılınç, Samsunspor'un beraberlik golünü attı.

İÇ SAHADA 3. KAYIP

Sahasında bu sezon 3. kez puan kaybı yaşayan sarı-lacivertliler, Trabzonspor'a 3-2 kaybederken, Galatasaray ile de golsüz berabere kaldı.

2023-2024 sezonuna 10 maçlık galibiyet serisiyle başlayan ve ilk haftalardan itibaren liderlik koltuğunda bulunan Fenerbahçe, sonrasında 2 maçlık puan kaybı yaşarken, daha sonra ise 10 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı. Kanarya, bu süreçte Fatih Karagümrük, Sivasspor, Beşiktaş, Kayserispor, İstanbulspor, Konyaspor ve Gaziantep FK’yı mağlup ederken, Adana Demirspor, Galatasaray ve Samsunspor ile berabere kaldı.

Karadeniz ekibi karşısında aldığı puan kaybı ile 3 maçlık galibiyet serisi de son bulan sarı-lacivertliler, puanını 54’e yükseltti.