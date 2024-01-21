Son dakika: Atletico Madrid'den Çağlar Söyüncü için Fenerbahçe cevabı: 'Bizim için bir seçenek değil!'

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Son dakika haberleri: Ziraat Türkiye Kupası'nda adını son 16 turuna yazdıran ve Süper Lig'de de Galatasaray ile şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer döneminde Union Berlin'den Leonardo Bonucci ve Milan'dan Rade Krunic'i kadrosuna katan sarı - lacivertlilerin gündeminde Çağlar Söyüncü de yer alıyordu.

'ÇAĞLAR F.BAHÇE'Yİ İSTİYOR'

Fenerbahçe'nin Atletico Madrid ile görüşmelerini sürdürdüğü, Çağlar Söyüncü'nün ise kendisini isteyen diğer kulüpleri reddederek sarı - lacivertlileri tercih ettiği iddia edilmişti.

ATLETICO'DAN AÇIKLAMA GELDİ

İspanyol kulübünün sportif direktörü Andrea Berta'dan milli futbolcunun son durumuna dair dikkat çeken bir açıklama geldi.

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TRT Spor'a konuşan Berta, Atletico Madrid'in Milan ve Porto ile anlaşabileceğini ancak Fenerbahçe ile henüz anlaşma zemininin oluşmadığını anlattı.

"FENERBAHÇE, BİR SEÇENEK DEĞİL"

Berta, “Çağlar Söyüncü için Milan ve Porto, istediğimiz şartları karşılıyor. Onlarla anlaşabiliriz. Mevcut koşullarda Fenerbahçe bizim için bir seçenek değil.” dedi.

Sezon başında Atletico Madrid'e bedelsiz olarak imza atan 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon 9 resmi maçta forma giydi ve 213 dakika süre aldı.

HERMOSO VE SAVIC TAKIMDAN KALIYOR

Öte yandan Fichajes'ta yer alan habere göre; Atletico yönetim, ocak ayında takımdan ayrılacak tek stoperin Çağlar Söyüncü olacağını açıkça belirtti. Yine haberde Mario Hermoso ve Stefan Savic'in de ayrılacağına dair iddialar olduğu ancak iki futbolcunun takımda kalacağı vurgulandı.

Milli futbolcu bu sezon Atletico Madrid formasıyla LaLiga'da 6, Şampiyonlar Ligi'nde 2 ve Kral Kupası'nda 1 maça çıkıp 212 dakika süre alabildi.