Ankaragücü'nün milli futbolcusu Mert Çetin, Spor Arena'ya açıkladı: 'Beni ilk arayan Edin Dzeko olmuştu!' | 'Montella, beni Adana Demirspor'a istemişti'

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2019 yılında Gençlerbirliği’nden Roma’ya transfer olan milli futbolcu Mert Çetin, İtalyan devinde toplam 6 maçta oynadı. 2021 yılında 7,8 milyon Euro bonservis bedeliyle Roma’dan bir başka İtalyan ekibi Hellas Verona’ya transfer olan 27 yaşındaki stoper, daha sonra sırasıyla Kayserispor, Lecce, Adana Demirspor takımlarında kiralık olarak forma giydi. Sezon başında Ankaragücü’ne transfer olan başarılı savunmacı, 8’i Süper Lig, 3’ü Türkiye Kupası olmak üzere 11 resmi karşılaşmada mücadele etti. Teknik direktör Şenol Güneş döneminde davet aldığı A Milli Takım formasını 2 kez terleten Çetin, İtalya’ya uzanan serüveni başta olmak üzere kariyeriyle ilgili değerlendirmelerini aktardı.

"BÜYÜK BİR CAMİAYIZ"

Soru: Süper Lig’de 21 maçta topladığınız 25 puanla 11.sırada yer alıyorsunuz. Zorlu Adana Demirspor deplasmanından 1 puanla döndünüz. İkinci yarıdaki hedeflerinizle ilgili neler söylemek istersiniz?

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Mert Çetin: Gerçekten iyi bir takımız. Büyük bir camiayız ve iyi bir taraftarımız var. İkinci yarı takıma yapılacak takviyelerle daha üst sıralara çıkacağız. Zaten her rakip için Ankaragücü deplasmanı zordur. Bu mücadeleyi gideceğimiz deplasmanlarda da gösterirsek başarı elde ederiz.

"EMRE HOCA İLE SEZON BAŞI KAMPI GEÇİRMEDİĞİMİZ İÇİN..."

Soru: Teknik direktör Emre Belözoğlu’nun takım üzerindeki etkisiyle ilgili gözlemlerin nelerdir? Futbolculuk döneminde hırsı ve mücadelesiyle tanıdığımız Belözoğlu, yine bu özelliğini takıma yansıtıyor mu?

Mert Çetin: Emre Hoca, mücadeleci bir oyun istiyor. Biz de bunu sahada göstermeye çalışıyoruz. Emre Hoca ile sezon başı kampı geçiremediğimiz için istediği oyunu oynamak zaman alıyor. Ama ligin ikinci yarısında takviyelerle birlikte daha iyi olacağımızı düşünüyorum.

"TÜM MAÇLARDA GÖREV BEKLİYORUM"

Soru: Sezon başında Hellas Verona’dan transfer olduğun Ankaragücü’nde şimdiye kadar 11 resmi maçta forma giydin. Bireysel olarak hedeflerinden bahseder misin?

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Mert Çetin: Ben her zaman hazır olmak zorundayım. Görev verildiğinde de sahaya çıkıp en iyisini vermek istiyorum. Ligin ikinci yarısında da tüm maçlarda görev bekliyorum. Kendimi iyi ve güçlü hissediyorum. Ne zaman görev gelirse gereğini yapacağım. Sonrasına bakacağız.

"ROMA'YA TRANSFERİM ÇOK KISA SÜREDE OLDU"

Soru: 2019-20 sezonunun başında 4,3 milyon Euro karşılığında Gençlerbirliği’nde Roma'ya transfer olmuştun. Roma’ya transfer sürecini anlatır mısın? Avrupa’ya transferinde hangi faktörler etkili oldu?

Mert Çetin: Gençlerbirliği ile o dönem Erzurum kampındaydık ve transferimle menajerim ilgileniyordu. O dönem Avrupa’dan da çok teklif vardı ama Roma çok ciddi şekilde ilgilendi ve kısa sürede transferi çözdü. Süper Lig’den de 3 takım teklif sundu ama Roma’dan gelen teklif ve yaklaşımları çok farklıydı.

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"SERIE A BANA ÇOK ŞEY KATTI"

Soru: Roma’da Kolarov, Fazio, Smalling, Juan Jesus ve Alessandro Florenzi gibi tecrübeli isimlerin olduğu savunma hattında oynamıştın. Bu isimler defansif anlamda sana ne gibi tecrübeler kattı?

Mert Çetin: Aslında isimler değil de lig sana çok şey katıyor. Serie A’da oynuyorsunuz ve tamamen bir sistem üzerine kurulu bir lig. İsimler üzerinden değil takım savunması üzerinden konuşmak gerekir. Birlikte oynadığım isimlerden daha çok takım savunmasına katkım açısından Serie A bana çok şey kattı.

"BENİ İLK TEBRİK EDEN DZEKO OLDU"

Soru: Fenerbahçe’ye transfer olan Roma’dan takım arkadaşın Dzeko, 24 maçta 20 gol ve 7 asistle katkı sağladı. Dzeko’ya yaşından dolayı fazla şans vermeyenler olmuştu. Takım arkadaşının performansını değerlendirir misin?

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Mert Çetin: Dzeko, kendisine iyi bakan bir oyuncu olduğu için kaydettiği bu skorlar da çok şaşırtıcı değil. Geçen yıl Şampiyonlar Ligi’nde final oynadı. Bu da kendisine nasıl baktığını, nasıl bir profesyonel olduğunu gösteriyor. Dzeko, Roma’ya transferim sonrası her zaman bana yardımcı oldu, bir ağabey gibi yanımdaydı. Roma’daki ilk maçımda sonra beni ilk tebrik eden de o oldu. Dzeko ile hala konuşuyoruz zaten iletişimi hiç kesmedik.

"MİLLİ TAKIM ÇOK FARKLI"

Soru: Şenol Güneş döneminde A Milli Takımımıza davet edilmiştin. Milli takıma seçildiğindeki duygularını anlatır mısın? Şenol Güneş’le beraber çalışmak sana neler kattı?

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Mert Çetin: A Milli Takım’da olmak çok farklı. Her şeyden önce kendini çok gururlu hissediyorsun. Şenol Hoca, çok tecrübeli bir isim. O dönemde bana da şans verdi. Milli takımla olmak, kamp geçirmek çok özeldi.

"BENİ ADANA DEMİRSPOR'A MONTELLA İSTEMİŞTİ"

Soru: A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile Adana Demirspor’da beraber çalışmıştınız. Montella, milli takımımıza sence ne gibi bir farklılık getirdi? Ayrıca EURO 2024’teki şansımızla ilgili ne düşünüyorsun?

Mert Çetin: Vincenzo Montella, iletişimi iyi olan bir hoca ve beni de İtalya’dan tanıyordu. Adana Demirspor’a transferimi de kendisi istemişti. Montella, iyi bir ekip kurdu ve başarılı oldu. Milli takımla da iyi başladı. Turnuvalarda oynamak zordur, bir strateji belirlemek gerekir. Nasıl başlayacağımız çok önemli. İyi başlarsak gruplardan istediğimizi alırız ve sonrasına maç maç bakılacaktır. Almanya’da oynamak da önemli bir şans. Taraftar gücünü en çok hissedecek olan ülkeyiz.