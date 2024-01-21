Alanyaspor - Rizespor maçında 10 dakikayı aşan VAR incelemesi! Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'nde 100'de 1'lik hata ihtimali gerçekleşti

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Corendon Alanyaspor ile Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında kozlarını paylaştı. Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Alanyaspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Karşılaşmanın ikinci yarısında ev sahibi ekibin Efecan Karaca ile bulduğu beraberlik golünden sonra yaşananlar kamuoyunun gündemine oturdu.

10 DAKİKALIK VAR İNCELEMESİ

Rizespor kale sahasında yaşanan karambolde kaleci Gökhan Akkan'dan dönen topu tamamlayan Efecan Karaca, topu ağlara gönderdi.

Top ağlara gittiğinde kronometre 68:58'i gösteriyordu. Bu andan itibaren kale sahasında yaşanan karambolle ilgili VAR incelemesi başladı.

Sahada futbolcular ve orta hakem Ali Şansalan, kenarda ise iki takım teknik heyeti incelemenin uzamasıyla tepkilerini yükseltti.

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Ali Şansalan, teknik direktörler Fatih Tekke ve İlhan Palut'u yanına çağırarak incelemeyle ilgili bilgi verdi.

Topun ağlara gidişinden 9 dakika sonra, VAR hakemi Bülent Birincioğlu, orta hakem Ali Şansalan'ı pozisyonu izlemeye davet etti. Monitörün başına giden Şansalan, yaklaşık 35-40 saniye süren izlemenin ardından oyun alanına geri dönerek golü verdi.

Bütün bu inceleme sonucunda topun ağlara gitmesinden golün santrasına kadar 10 dakika 10 saniyelik süre geçti.

YARI OTOMATİK OFSAYT SİSTEMİ NEDEN KARAR VEREMEDİ?

Peki 10 dakikayı aşan bu incelemede neler yaşandı? Geçen haftadan itibaren Süper Lig'de kullanılmaya başlayan Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi sayesinde çok kritik ofsayt pozisyonlarında dahi doğru kararların çıktığı görülmüştü. Hatta bazı pozisyonlar sosyal medyada çok konuşulmuştu.

İncelemesini genelde kısa sürede tamamlayan Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, kale sahasında yaşanan bu pozisyonda neden hızlı sonuç veremedi?

LANSMANDA ANLATILMIŞTI: 100 POZİSYONDA 1 KEZ OLABİLECEK DURUM...

Geçtiğimiz günlerde TFF tarafından düzenlenen Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi lansmanında VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun, sistemde çok nadir, 100 pozisyonda 1 kez, yaşanabilecek bir hatadan bahsetmişti. Alanyaspor - Rizespor maçında da muhtemelen bu durum yaşandı.

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Stadyumdaki özel kameralarla sahayı ve oyuncuların iskelet sistemlerini tarayan Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, ceza alanının kalabalık olduğu, oyuncuların birbirlerini marke ettikleri korner veya serbest vuruş gibi pozisyonlarda nadiren hata yapabiliyor. Sistem, birbirlerine çok yakın olan oyuncuların iskeletlerini tek bir oyuncuymuş gibi çıkarabiliyor. Bunun sonucunda sistemin doğru karar verememesiyle inceleme Yarı Otomarik Ofsayt Sistemi öncesindeki gibi yapılıyor.

Alanya'daki pozisyonda muhtemelen Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'nin doğru karar verememesiyle pozisyon VAR, AVAR ve VAR operatörüne geçti. Burada yapılan inceleme de bir süre daha devam etti.

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VAR hakemi, orta hakem Ali Şansalan'a Alanyasporlu oyuncunun kaleciyi bozup bozmadığını tespit etmesi için izleme tavsiye etti. Monitörün başına geçen Şansalan, kısa sürede rakip oyuncunun kaleciyi bozmadığı kararına hükmetti ve golü geçerli saydı.