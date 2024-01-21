Pendikspor'a 4-0 kaybeden Beşiktaş, lig tarihinin en kötü sezonunu yaşıyor! 'Çok acı, çok vahim...'

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Trendyol Süper Lig 21. hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda Pendikspor'a 4-0 mağlup oldu. Pendikspor'un galibiyet gollerini 4'te Umut Nayir, 70'de Halil Akbunar, 74'te Mame Thiam ve 82'de Nuno Sequeira kaydetti.

Bu sonucun ardından Beşiktaş 35 puanda kalırken Pendikspor puanını 19'a yükseltti.

SÜPER LİG’DE 16 MAÇ SONRA GOL ATAMADI

Beşiktaş, Pendikspor karşısında aldığı 4-0’lık mağlubiyetle bu sezon Süper Lig’de 16 maç sonra ilk kez gol atamadı.

Pendik deplasmanında gol atamayan siyah-beyazlılar, Süper Lig’de 16 maç sonra bir müsabakayı gol atamadan tamamladı. Beşiktaş, ligde en son 4. hafta konuk olduğu Trabzonspor'a karşı gol sevinci yaşayamadı.

DAHA ÇOK YENİLDİĞİ BAŞKA SEZON YOK

Bu sezon 8. yenilgisini alan Beşiktaş, 21. haftalar itibarıyla daha fazla mağlubiyet yaşadığı bir sezon geçirmedi. Siyah-beyazlı takım 1975/76 ve 1980/81 sezonlarında aynı haftada 8 mağlubiyet almıştı.

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PENDİKSPOR'DAN TARİHİ GALİBİYET

Süper Lig'de en farklı galibiyetini alan Pendikspor, 2007/08 sezonunda Başakşehir'den sonra Süper Lig'deki ilk sezonunda Beşiktaş ile oynadığı iki maçtan da puan alan ilk takım oldu.

4-0 kaybeden Beşiktaş, Süper Lig tarihinde lige o sezon yükselen bir takım karşısında aldığı en farklı mağlubiyeti tekrarladı.

Pendikspor (0-4; Ocak 2024)

Giresunspor (0-4; Kasım 2021)

Çaykur Rizespor (1-5; Şubat 2001)

Gözden Kaçmasın Fernando Santos: Şu an utanç duyuyorum Haberi görüntüle

Hürriyet yazarları Güntekin Onay ve Uğur Meleke, bu maçı köşe yazılarında değerlendirdi.

UĞUR MELEKE: LİGİN BELKİ DE EN GRİ ORTA SAHASI

Beşiktaş’ta orta üçlünün neredeyse hiç katkısı yok üretime.



Beşiktaş, Santos tribünde ya da kenardayken çıktığı ilk 3 maçı tutkulu oyunla gol yemeden kazandı. Ancak bu müsabakalarda bir departmanda hiç test edilmedi: Rize de, Karagümrük de, Eyüp de derin bir defansif blokla kapanmadılar. Zaten Rize o gün Mocsi-Alikulov’suzdu, savunmayı gençlerle kurmuştu. Kalecileri dahil çok fazla bireysel hatayla oynadılar. Bu üç maçın ikisinde Beşiktaş ilk golü erken buldu ve yine karşısında sert-derin bir savunma bloğu yoktu. Ta ki düne kadar.

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THiAM ADETA SOL BEK GiBiYDi

Dün Beşiktaş, Santos’la ilk kez kalesinde gol gördü. Ve ilk kez geriden gelen takım oldu. Pendik dün henüz 4’üncü dakikada golü bulunca kalan bölümde haliyle risk almadı ve Beşiktaş’ı sekizli bir derin blokla organize karşıladı. Pendik’in hem sahaya 4-4-2 ile çıkması, hem de parıltılı isim listesi ofansif bir kadroymuş izlenimi veriyordu ama Vieira hücumculara savunma yaptırmayı başardı dün. Sol açık Thiam adeta sol bek gibiydi. Thiam-Halil’in de yüksek pozisyon sadakatiyle 4+4’lük karşılama bloğunu neredeyse hiç bozmadan oynadı Pendik. Ön alanda da Thiam, Umut, Erencan gibi kaliteli oyuncularının varlığıyla hücumda olağanüstü verimlilik sağladılar. 4 güzel gol dışında 3-4 tane daha net pozisyon ürettiler.

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O TAKIM TOPRAKTEPE’NiN ESERiYDi

Dikkatli okuyucular anımsayacaklardır, Beşiktaş’ın son iki galibiyetinde Santos’un strateji ya da oyun anlamında bir tesiri olmadığını dile getirmeye çalışmıştım. Rize’yi de, Karagümrük’ü de yenen Serdar Topraktepe’nin takımıydı. Bahtiyar-Tayyip savunma göbeğini o oturttu. Demir Ege’yi altı, Hadziahmetovic’i sekiz numarada kullanan oydu. Semih-Rashica kanatlarıyla Beşiktaş’ı bir hücum stratejisine kavuşturan da o.

BEŞiKTAŞ’IN EN TEMEL PROBLEMi BU

Ancak dün bir kez daha gördük ki, Beşiktaş’ın Semih-Rashica’nın geniş alan bulmaları, driplingleri ve şutları dışında bir hücum planı yok. Semih-Rashica şapkadan tavşan çıkarmadıklarında ortada tanımlanabilir bir oyun yok. Amir’le Oxlade’in de sezonu kapamalarıyla ligin belki de en gri, en renksiz orta sahası haline geldi Beşiktaş merkezi. Orta üçlünün neredeyse hiç katkısı yok üretime. Beşiktaş’ın şu anda temel problemi bu.

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GÜNTEKİN ONAY: BEŞİKTAŞ'TA ESKİYE DÖNÜŞ

Bu yenilgi siyah beyazlı takım için belki de hayırlı olacaktır.

Beşiktaş’ta Fernando Santos etkisi sadece 2 maç sürdü. Etkisi derken taktiksel veya formasyon anlamında zaten bir dokunuş yoktu. Sadece daha disiplinli ve istekli bir oyuncu grubu vardı sahada. Dün Beşiktaşlı futbolcular bu sezonki coşkusuz, isteksiz görüntülerini yeniden ortaya koydu. Sahada lider özellikli, oyuna karakter koyacak, isyan edecek futbolcusu yok kolay kabullenen bir grup var.

ORTAYA ÇIKAN TABLO ACI VE VAHiM

Tüm bunlara kalite sorunlarını da ekleyince ortaya çıkan tablo acı ve vahim. Dün 2 kaptan, 2 büyük tecrübe Cenk Tosun ve Mert Günok dahil herkes tel tel döküldü. Kaleci Mert Günok, yemeyeceği golleri yedi. Cenk Tosun hamlesiz ve statik idi. Açıkçası Beşiktaş’ta ayakları yere basan sadece Milot Rashica vardı. Gedson Fernandes de çok geriye gitti ve çalışkan gibi gözükse de takıma hiçbir şey katmıyor.

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KALiTE DÜŞÜK, KAZANMA HIRSI EKSiK

Dün bu orta saha ile Beşiktaş’ın maçı kazanması ve beklenen futbolu ortaya koyması da pek mümkün değildi. Kadro kalitesi yetersiz. Mücadele gücü ve kazanma hırsı eksik. Ayrıca Fernando Santos, dün Rebiç ile başlamalıydı.

Pendikspor, iyi yardımlaştı, sabırlı ve akılcı oynadı. Mame Thiam-Umut Nayir ve Halil Akbunar 3’lüsüyle de Beşiktaş’ı haklı bir şekilde mağlup etti.

Bu farklı yenilgi belki de Beşiktaş ve Fernando Santos açısından hayırlı bir hezimet olacaktır. Birçok oyuncunun yeterlilikleri ciddi şekilde sorgulanmalı.