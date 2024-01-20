Fernando Santos: Şu an utanç duyuyorum

Haberin Devamı

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Pendikspor maçıyla birlikte ilk mağlubiyetini yaşadı.

Portekizli teknik adam, Pendikspor maçının ardından karşılaşmayı değerlendirdi.

Kötü bir oyun oynadıklarını kaydeden Fernando Santos, "Öncelikle Pendikspor'u tebrik ediyorum. Bizim hatalarımızı iyi değerlendirdiler. Net olarak söyleyebilirim ki, sorumluluk benim. Bu maçta isteklerimiz olmadı. Başımızı dik tutmak zorundayız çünkü salı günü çok önemli bir maçımız var. Başımızı dik tutarak devam etmek zorundayız. İlk 10 dakikada gol yedik. Bunu yememeliydik. Golü yedikten sonra tepkimiz iyi oldu. En az 5-6 fırsat bulduk ama bir şekilde değerlendiremedik. İkinci yarıya bu şekilde başladık. Demir Ege'nin sarı kartı olduğu için oyundan çıkardım. İkinci yarıda da iyi bir şekilde birlikte hareket etmemiz gerektiğini biliyorduk ama bunu yapamadık. Sorumluluk benim, oyuncularımla konuşacağım. Kötü yaptığımız çok şey vardı. Çok kısa zamanda bir maçımız daha var. Ona hazırlanmak zorundayız" dedi.

Haberin Devamı

“TÜM SORUMLULUK BANA AİT”

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, "Öncelikle Pendikspor’u aldıkları galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. Aslında ilk yarının skoru adil değildi. Çok erken bir gol yedik. Ardından fırsatlar yakaladık ama golü atamadık. Karşılaşmanın ilk yarısında üstün oynayan taraf bizdik fakat skor üretemedik. İkinci yarı beraberliği yakalayarak sonrasında skoru lehimize çevirmek istedik. Fakat sonuç istediğimiz gibi olmadı. Tüm sorumluluk bana ait. İdmanda bu oyuncuları ben çalıştırdım ve tüm taktiği ben verdim. Kafamızı dik tutup önümüzdeki maçlarımıza odaklanacağız. Biz Beşiktaş’ız böyle bir mağlubiyet almamamız gerekiyor farkındayız. Oyuncularım ile konuşup toparlanacağız ve bu gidişata son vereceğiz” diye konuştu.

“AGRESİFLİĞİMİZİ SAHAYA YANSITAMADIK”

Transfer konusunda yönetim ile sürekli iletişim halinde olduklarını dile getiren Santos, “Önemli oyuncularımız sakat ve bizimle değil. Yönetim ile bu konuyu konuşuyoruz ve bir sonuç alacağız. Ama eksiklerimiz olmasına rağmen son maçlarda iyi performans sergiledik. Bu maç agresifliğimizi sahaya yansıtamadık. Pendikspor karşısında bunları neden uygulayamadığımızı konuşmalıyız. Eksiğimizi kendi içimizde bulmak zorundayız. Birkaç maçtır devam eden performansımızı daha da ileriye nasıl götürebiliriz? İlk olarak bunu çözeceğiz” açıklamalarında bulundu.

Haberin Devamı

“HER ZAMAN RAKİPLERDEN DAHA ÇOK MÜCADELE ETMELİYİZ”

Kendisinden önce de var olan takım içi sorunları çözüme kavuşturacağını söyleyen Portekizli teknik adam, “Beşiktaş’ın önceden gelen sorunu defansif organizasyonlarda yaşadığı sıkıntı. Ofansif olarak da sorun yaşadığımız anlar da oluyor tabii ki. Ama defansif olarak kolektif ve bireysel olarak fazla hata yapıyoruz. Bireysel oyuncu performansından daha önemlisi Beşiktaş forması giyen oyuncuların sahada rahat oynayamayacağını bilmek zorunda oldukları. Beşiktaş formasını giyen oyuncular sahada her zaman daha agresif ve istekli oynaması gerekiyor. Biz rakiplerden her zaman daha çok mücadele etmeliyiz. Çünkü Beşiktaşlılık bunu gerektirir. Beşiktaşlılığa bu yakışır” şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

"TARAFTARIMIZDAN DA SONUÇTAN DOLAYI ÖZÜR DİLİYORUM"

Alınan mağlubiyetten ötürü taraftardan özür dileyen Santos, “Taraftarımızdan da sonuçtan dolayı özür diliyorum. Kaybetmek her zaman kötüdür. Ben şu an utanç duyuyorum. Kimin geleceği, gideceği konusundan daha da önemli olan oyunumuzu nasıl düzelteceğimiz. Önümüzde Adana Demirspor müsabakası var. Oyuncularım o maça başları dik olarak çıkacaklar ve galibiyet için ellerinden geleni yapacaklar. Bu durumda pozitif düşünmek çok zor. Ama ben ve oyuncularım böyle bir skor ile bir daha karşılaşmamamız gerektiğinin bilincindeyiz. Beşiktaş inişli çıkışlı bir performans sergileyemez. Bu durumu çözecek olan ben ve oyuncularım. Onlardan ricam bizi desteklemeye devam etsinler. Kötü bir durum içinde olduğumuzun farkındayım. Ben ve oyuncularım sahada her şeylerini vermelerini sağlayacağım. Sinirli olduklarını biliyorum. Kötü bir mağlubiyet aldık ve haklılar. Son iki maçı aldığımız için nasıl ligin en iyi takımı olmadıysak, bu maçı kaybettiğimiz için de kötü takım olmadık” diyerek sözlerini tamamladı.