Pendikspor - Beşiktaş maçında ilkler yaşandı! Umut Nayir fırtınası sürdü

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Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş'ın Pendikspor'a 4 golle kaybettiği karşılaşmada ilklere sahne oldu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Ziraat Türkiye Kupası 5’inci Turu’nda oynanan ve 4-0 kazanılan Eyüpspor maçının 11’inde 1’i zorunlu 4 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, Necip Uysal, Rachid Ghezzal, Ante Rebic ve sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda olmayan Salih Uçan'ın yerine Tayyip Talha Sanuç, Tayfur Bingöl, Rashica ve Semih Kılıçsoy’u 11’de görevlendirdi.

SEMİH 11'DE BAŞLADI

Kaleyi Mert Günok’a emanet eden Fernando Santos, savunma dörtlüsünü; Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Zaynutdinov ve Umut Meraş’tan oluşturdu. Orta alanda Demir Ege Tıknaz, Tayfur Bingöl ve Gedson’u sahaya süren tecrübeli teknik adam, sağ kanatta Rashica, sol kanatta ise Semih Kılıçsoy’u görevlendirdi. Fernando Santos’un gol yollarındaki tercihi ise Cenk Tosun oldu.

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TAYFUR 6 MAÇ SONRA 11’DE

Siyah-beyazlı ekipte Tayfur Bingöl, 37 gün sonra bir karşılaşmaya ilk 11’de başladı.

Son olarak UEFA Avrupa Konferans Ligi grup aşamasındaki son maçta görev alan Tayfur Bingöl, sonrasındaki 5 lig ve 1 kupa maçında 11’de göre alamadı.

SANTOS’UN İLK DEPLASMAN KARŞILAŞMASI

Siyah-beyazlı ekibin Portekizli teknik direktörü Fernando Santos, takımının başında ilk kez bir deplasman maçına çıktı.

Çaykur Rizespor karşılaşması öncesinde sözleşme imzalanan tecrübeli teknik adam, o karşılaşmayı tribünlerden takip etmişti. Fernando Santos, ligde Karagümrük, Türkiye Kupası’nda ise Eyüpspor ile iç sahada oynanan karşılaşmalarda görev yapmıştı.

SEMİH KILIÇSOY ETKİSİZ KALDI

Müsabakaya ilk 11'de başlayan Beşiktaş'ın 18 yaşındaki genç golcüsü Semih Kılıçsoy, karşılaşmada etkisiz bir görüntü sergilerken ikinci yarıda oyundan alındı.

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UMUT NAYİR 2'DE 2 YAPTI

Pendikspor'un Fenerbahçe'den transfer ettiği Umut Nayir, Beşiktaş maçında dikkat çeken bir performans sergiledi.

Pendikspor'un devre arasında kiraladığı Umut Nayir, kırmızı-beyazlı formayla ilk lig maçına Beşiktaş karşısında çıkarken fileleri havalandırmayı başardı.

SÜPER LİG KARİYERİNDE İLKİ YAŞADI

Süper Lig kariyerinde ceza sahası dışından ilk golünü Beşiktaş ağlarına gönderen Pendikspor santrforu Umut Nayir (123 maç), bu sezon siyah-beyazlıların yediği en erken lig golünü kaydetti.

KUPADA DA ATMIŞTI

Pendikspor'un yeni transferi Umut Nayir, Türkiye Kupası'nda oynanan Antalyaspor maçında da gol sevinci yaşamıştı.

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THIAM'DAN İLK GOL

Pendikspor'un yine devre arası transfer döneminde Kayserispor'dan kadrosuna kattığı Mame Thiam, Beşiktaş karşısında takımının üçüncü golünü kaydederken yeni takımındaki ilk golünü attı.

SANTOS'TAN İLK YENİLGİ

Beşiktaş'ın başında çıktığı iki resmi maçtan da galibiyetle ayrılan Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, ilk yenilgisini Pendikspor karşısında aldı.

BEŞİKTAŞ, SÜPER LİG’DE 16 MAÇ SONRA GOL ATAMADI

Beşiktaş, Pendikspor karşısında aldığı 4-0’lık mağlubiyetle bu sezon Süper Lig’de 16 maç sonra ilk kez gol atamadı.

Pendik deplasmanında gol atamayan siyah-beyazlılar, Süper Lig’de 16 maç sonra bir müsabakayı gol atamadan tamamladı. Beşiktaş, ligde en son 4. hafta konuk olduğu Trabzonspor'a karşı gol sevinci yaşayamadı.