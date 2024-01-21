Fenerbahçe'nin yediği golde dikkat çeken detay! Dominik Livakovic ve Emre Kılınç...

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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Adanaspor maçında gittiği rotasyon sonrası lig maçında 8 değişiklikle çıktı. Kupa maçının 11’inde de yer alan Bonucci, Oosterwolde ve Mert Müldür bugün 11’de başladı.

7 EKSİK

Fenerbahçe’nin defans oyuncuları Alexander Djiku ve Bright Osayi-Samuel, Afrika Uluslar Kupası maçları nedeniyle ülkelerinin kadrolarında yer alıyor. Sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Miha Zajc ve Miguel Crespo’nun yanı sıra Luan Peres de kadroda bulunmuyor. Ryan Kent ise teknik ekip kararıyla karşılaşmada yer almadı.

İsmail Kartal, Samsunspor karşısına; Dominik Livakovic, Mert Müldür, Leonardo Bonucci, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic ve Edin Dzeko 11'i ile çıktı.

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İrfan Can Eğribayat, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Lincoln, Bartuğ Elmaz, Rade Krunic, Emre Mor, Joshua King, Cengiz Ünder ve Michy Batshuayi ise yedek bekledi.

ISINMADA NOSTALJİ ÇUBUKLU FORMA

Sarı-lacivertli futbolcular ısınmaya, 1918-1923 yıllarında giydiği ve o dönemden esinlenerek tasarlanan formalarla çıktı. Formalar, 16 Şubat’ta vizyona girecek olan ve Milli Mücadelenin anlatıldığı Zaferin Rengi filmine de dikkat çekmek için giyildi. Ayrıca stat ekranlarında da filmin fragmanı oynatıldı.

KADIKÖY'DE 2. GÜNDÜZ MAÇI

Fenerbahçe, bu sezon Kadıköy’de 2. kez gündüz maçına çıktı. İlk olarak ligin 7. haftasında Çaykur Rizespor’u konuk ettiği maç gündüz oynanırken, ev sahibi sahadan 5-0’lık galibiyetle ayrıldı. Bu sezon iç sahada dolu tribünlere oynayan Fenerbahçe’de taraftarlar bugün de soğuk havaya rağmen tribünleri doldurdu. Taraftarlar, tezahüratlarla takımlarını maça hazırladı.

SAMSUNSPOR, SİYAH PANKARTLA ÇIKTI

Fenerbahçe - Samsunspor maçında, 1989 yılında trafik kazasında hayatını kaybeden teknik ekip ve futbolcuları unutulmadı. Karşılaşma öncesinde Samsunspor sahaya siyah pankartla çıkarken taraftarlar da tribünde siyah kartonlar açtı. Ülker Stadyumu’ndaki led panolarda da '20 Ocak 1989 hayatını kaybeden Samsunspor kafilesini saygıyla anıyoruz' yazısı yer alırken, mücadele öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.

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FENERBAHÇE, İLK 15 DAKİKALARDA ZİRVEDE

Fenerbahçe, geride kalan 21 haftada bir alanda daha zirvede yer aldı. Ligin en çok gol atan takımı olan sarı - lacivertliler, İlk 15 dakikalar içinde de en çok gol kaydeden ekip oldu. Fenerbahçe, bu sezon ilk 15 dakikalar içinde 12. kez fileleri sarstı.

İRFAN CAN, EN ERKEN GOLÜNÜ ATTI

Öte yandan karşılaşmanın 12. dakikasında Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçiren İrfan Can Kahveci, Süper Lig kariyerinin en erken golünü kaydetti.

FENERBAHÇE'NİN YEDİĞİ GOLDE DİKKAT ÇEKEN DETAY

Mücadelenin 63. dakikasında Samsunspor, Fenerbahçe ceza sahasının sağında bir serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Emre Kılınç, direkt kaleye yaptığı vuruşla golü buldu ve takımına eşitliği getirdi. Kılınç, bu golle kariyerinde ilk kez frikikten fileleri sarsmış oldu.

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LIVAKOVIC'TEN HATA

Fenerbahçe'nin kalesinde gördüğü golde Dominik Livakovic'in hatası da ön plana çıktı. Sarı - lacivertlilerin file bekçisi, Emre Kılınç'ın frikikten attığı golde yaptığı pozisyon hatasıyla hamlede geç kaldı ve VAR kontrolü sonrasında skor 1-1'e geldi.

OKAN KOCUK'TAN 6 KURTARIŞ

Samsunspor'un kalecisi Okan Kocuk, Fenerbahçe'ye karşı 6 kurtarış yaptı. Kırmızı - beyazlı eldiven, bu sezon en fazla kurtarış yaptığı maçı sarı - lacivertlilere karşı oynamış oldu.