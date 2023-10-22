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Fenerbahçe rekor için Hatayspor karşısında! İsmail Kartal ve Volkan Demirel'in 11'leri netleşti...

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#Fenerbahçe#Hatayspor#Süper Lig
Fenerbahçe rekor için Hatayspor karşısında İsmail Kartal ve Volkan Demirelin 11leri netleşti...
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2023 07:00

Lige 8’de 8 yaparak başlayan Fenerbahçe, bugün de kazanırsa sezonun ilk 9 maçında galip gelen ilk takım olacak. Türkiye’de ve Avrupa’da oynadığı tüm maçları kazanmanın verdiği moralle sahaya çıkacak Fenerbahçe’de, sakatlıkları süren Serdar Aziz, King ve Emre Mor oynamayacak. Volkan Demirel yönetiminde başarılı bir sezon geçiren namağlup ve eksiksiz Hatayspor sahaya ideal kadrosuyla çıkacak.

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Trendyol Süper Lig’de ilk 8 haftayı ve Konferans Ligi’nde oynadığı 8 maçı galibiyetle kapatan Fenerbahçe, bu akşam Atakaş Hatayspor’u konuk edecek. Ülker Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmada hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Sarı lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Joshua King ve Emre Mor forma giyemeyecek. Lige 8’de 8 yaparak başlayan Fenerbahçe, bugün de kazanırsa, Süper Lig tarihinde bir sezonun ilk 9 maçını kazanan ilk takım olacak.

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FENERBAHÇE SÜPER LİG’DE OYNADIĞI SON 4 KARŞILAŞMADA GOL YEMEDİ

Fenerbahçe, ligde oynadığı son 4 maçta kalesinde gol görmedi. Sarı lacivertliler, bu periyotta Corendon Alanyaspor’u 1-0, Kasımpaşa’yı 2-0, RAMS Başakşehir’i 4-0 ve Çaykur Rizespor’u 5-0 yenerken, rakip fileleri toplam 12 kez havalandırıp maç başı 3 gol ortalamasına ulaştı. Volkan Demirel yönetimindeki Atakaş Hatayspor, 3 galibiyet, 5 beraberlikle 14 puan toplayarak haftaya beşinci sırada girdi.

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Süper Lig’de mağlubiyet yüzü görmeyen takımlar arasında yer alan bordo beyazlılarda eksik yok.

3- Hatayspor’un Süper Lig’de deplasmanda oynadığı son 3 maç da 0-0 sonuçlandı. Golsüz beraberlik serisinde rekor Eylül-Aralık 1972 arasında 6 karşılaşması 0-0 biten Beşiktaş’a ait.

5- Hatayspor’un ligde yenemediği takımlar arasında en fazla karşılaştığı rakibi Fenerbahçe (1B, 4M; hükmen mağlubiyet hariç). Volkan Demirel de hocalık kariyerinde Fenerbahçe’yi yenemedi (2B, 1M).

Fenerbahçe rekor için Hatayspor karşısında İsmail Kartal ve Volkan Demirelin 11leri netleşti...

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#Fenerbahçe#Hatayspor#Süper Lig

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