Melissa Vargas, Çin'de 3 yıllık imzayı attı! Fenerbahçe'de dönecek mi? Tüm ihtimaller ve kiralama formülü...

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Türkiye A Milli Voleybol Takımı'nın yıldızı ve Fenerbahçe Opet ile önemli başarılar yakalayan Melisssa Vargas, bu sezon Türkiye'ye dönmeyebilir.

OCAK AYINDA GERİ DÖNÜYORDU

Melissa Vargas, voleybol sezonunun ilk yarısını Çin'de sezonun geri kalanını Fenerbahçe Opet'te geçiriyordu. Önceki sezonlarda Çin Ligi ocak ayında bittiği için Sultanlar Ligi'nin ara transfer döneminde yıldız oyuncu Fenerbahçe ile sözleşme imzalayıp sarı lacivertlilerde oynuyordu.

3 YILLIK İMZA ATTI, YENİ TAKVİM İŞLERİ ZORLAŞTIRDI

Vargas 2021'den beri formasını giydiği ve 3 şampiyonluk yaşadığı Çin ekibiyle 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Böylece sezona Tianjin Bohai Bank'ta başlaması kesinleşti.

Çin Voleybol Federasyonu'nun açıkladığı yeni sezon takvimine göre Çin Voleybol Süper Ligi 4 Kasım 2023'te başlayacak ve 6 Şubat 2024'te sona erecek.

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Türkiye'de geçici transfer dönemi ise 31 Ocak 2024'te sona erecek.

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FENERBAHÇE'YE NASIL DÖNEBİLİR?

Yıldız futbolcunun formasını giydiği Tianjin Bohai Bank, ligde finale kalıp ve seriyi 3-0 kazanırsa sezon 30 Ocak'ta bitecek. Bu durumda Fenerbahçe'ye transferinde konuşulan 31 Ocak sorunu da ortadan kalkacak.

SERİ UZATSA BAŞKA TAKIMA GİDEBİLİR

Ancak serinin uzaması halinde lig en erken 3 Şubat'ta bitecek ve Türkiye'de transfer dönemi kapanacak. Bu senaryonun gerçekleşmesi hainde ise Çin ekibinin, Vargas'ı başka bir takıma kiralayabileceği konuşuluyor.

FİNAL SERİSİNİN PLANLANAN TAKVİMİ

1. maç -30 Ocak

2. maç - 27 Ocak

3. maç - 30 Ocak

4. maç - 3 Şubat(Seri uzarsa)

5. maç - 6 Şubat(Seri uzarsa)

VARGAS'TAN AÇIKLAMA

Tianjin Bohai Bank'a attığı 3 yıllık imza sonrası konuşan Vargas, "Herkesin böyle iyi ve yardımsever olduğu bir takımda oynamaktan ve burada olmaktan mutluyum" ifadelerini kullandı.