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Fenerbahçe Opet'te Melissa Vargas belirsizliği

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#Fenerbahçe#Melissa Vargas#Voleybol
Fenerbahçe Opette Melissa Vargas belirsizliği
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2023 20:17

Fenerbahçe Opet'in milli yıldızı Melissa Vargas bu sezon sarı lacivertli takımda forma giyemeyebilir.

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Türkiye A Milli Voleybol Takımı ve Fenerbahçe Opet'in yıldızı Melissa Vargas, Çin Ligi ekiplerinden Tianjin Bohai Bank'ta forma giyecek. Vargas 2021'den beri formasını giydiği Çin ekibinde 3 şampiyonluk yaşadı.

Melissa Vargas, voleybol sezonunun ilk yarısını Çin'de sezonun geri kalanını Fenerbahçe Opet'te geçiriyordu. Önceki sezonlarda Çin Ligi ocak ayında bittiği için Sultanlar Ligi'nin ara transfer döneminde yıldız oyuncu Fenerbahçe ile sözleşme imzalayıp sarı lacivertlilerde oynuyordu.

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Fenerbahçe Opette Melissa Vargas belirsizliği

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Çin Ligi'nin şampiyonluk favorisi Tianjin Bohai Bank'ta forma giyen Vargas için kötü haber Çin Voleybol Federasyonu'ndan geldi.

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NTV Spor'un haberine göre; açıklanan yeni sezon takvimine göre Çin Voleybol Süper Ligi 4 Kasım 2023'te başlayacak ve 6 Şubat 2024'te sona erecek. Türkiye'de geçici transfer dönemi ise 31 Ocak 2024'te sona erecek. Vargas'ın takımı finale kalırsa milli oyuncu devre arasında Fenerbahçe'ye dönemeyebilir.

23 yaşındaki oyuncu, Çin Ligi'ne gideceği için Fenerbahçe'nin Vakıfbank'a kaybettiği Şampiyonlar Kupası finalinde oynayamamıştı.

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#Fenerbahçe#Melissa Vargas#Voleybol

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